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Що відомо про мавпячу віспу — інформація від МОЗ

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Що відомо про мавпячу віспу — інформація від МОЗ

Фото: pixabay.com

Фахівці МОЗ відповідають.

Вірус мавпячої віспи — віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. 

В інфографіці міністерства зібрана вся відома на сьогодні інформація — відповіді на найпоширеніші запитання стосовно цього захворювання: як передається хвороба, які ознаки та симптоми має, а також яка профілактика і діагностування віспи мавп.

Щойно з’явиться нова інформація щодо хвороби в Україні чи в світі, МОЗ повідомить про неї додатково.

Як передається мавпяча віспа

МОЗ / ©
МОЗ

В Італії недугу зафіксували аж у трьох, більшість захворіла після відпустки. 

Чи передається вірус від людини до людини

У Німеччині планують детальніше вивчити цей вірус. 

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Що важливо запам'ятати? Не варто панікувати. В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи НЕ зафіксовано.

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Симптоми віспи мавп

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Нагадаємо, за даними Агентства охорони здоров’я Швеції, віспу мавп було виявлено у однієї людини у Стокгольмі. Перебіг хвороби неважкий, хворому надають необхідну допомогу. 

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