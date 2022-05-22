Що відомо про мавпячу віспу — інформація від МОЗ

Що відомо про мавпячу віспу — інформація від МОЗ

Фахівці МОЗ відповідають.

Вірус мавпячої віспи — віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів.

В інфографіці міністерства зібрана вся відома на сьогодні інформація — відповіді на найпоширеніші запитання стосовно цього захворювання: як передається хвороба, які ознаки та симптоми має, а також яка профілактика і діагностування віспи мавп.

Щойно з’явиться нова інформація щодо хвороби в Україні чи в світі, МОЗ повідомить про неї додатково.

Як передається мавпяча віспа

МОЗ

В Італії недугу зафіксували аж у трьох, більшість захворіла після відпустки.

Чи передається вірус від людини до людини

У Німеччині планують детальніше вивчити цей вірус.

Що важливо запам'ятати? Не варто панікувати. В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи НЕ зафіксовано.

Симптоми віспи мавп

Нагадаємо, з а даними Агентства охорони здоров’я Швеції, віспу мавп було виявлено у однієї людини у Стокгольмі. Перебіг хвороби неважкий, хворому надають необхідну допомогу.

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