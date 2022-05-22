Что известно об обезьяньей оспе — информация от Минздрава

Что известно об обезьяньей оспе — информация от Минздрава

Специалисты Минздрава отвечают.

Вирус обезьяньей оспы — оспообразное заболевание, вызванное вирусами семейства поксвирусов.

В инфографике министерства собрана вся известная сегодня информация — ответы на самые распространенные вопросы относительно этого заболевания: как передается болезнь, какие признаки и симптомы имеет, а также какая профилактика и диагностирование оспы обезьян.

Как только появится новая информация о болезни в Украине или мире, Минздрав сообщит о ней дополнительно.

Как передается обезьяна оспа

Минздрав

Передается ли вирус от человека к человеку

Что важно запомнить? Не стоит паниковать. В Украине случаев заболевание такой разновидностью оспы не зафиксировано.

Симптомы оспы обезьян

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