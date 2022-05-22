Что известно об обезьяньей оспе — информация от Минздрава

Специалисты Минздрава отвечают.
Вирус обезьяньей оспы — оспообразное заболевание, вызванное вирусами семейства поксвирусов.
В инфографике министерства собрана вся известная сегодня информация — ответы на самые распространенные вопросы относительно этого заболевания: как передается болезнь, какие признаки и симптомы имеет, а также какая профилактика и диагностирование оспы обезьян.
Как только появится новая информация о болезни в Украине или мире, Минздрав сообщит о ней дополнительно.
Как передается обезьяна оспа
Передается ли вирус от человека к человеку
Что важно запомнить? Не стоит паниковать. В Украине случаев заболевание такой разновидностью оспы не зафиксировано.
Симптомы оспы обезьян
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