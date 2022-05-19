Європою поширюється мавпяча віспа: хворобу виявлено ще у двох країнах

Європою поширюється мавпяча віспа: хворобу виявлено ще у двох країнах

За межами Африки кількість країн, де були зафіксовані випадки рідкісного захворювання, зросла до семи.

На тлі незвичайного глобального спалаху випадків захворювання віспою мавп з’явилися повідомлення про цю хворобу в іще двох європейських країнах - Італії та Швеції.

Про це повідомляє The Daily Mail.

За даними Агентства охорони здоров’я Швеції, віспу мавп було виявлено у однієї людини у Сткогольмі. Перебіг хвороби не важки, хворому надають необхідну допомогу.

“Ми досі не знаємо, де людина була заражена. Наразі триває розслідування", - повідомила Клара Зонден, лікар-інфекціоніст і слідчий агентства.

Пацієнт, у якого виявили рідкісну хворобу в Італії, відпочивав на Канарських островах. Наразі він перебуває в ізоляції в лікарні Спалланцані в Римі. Ще два випадки з підозрою на мавпячу віспу перебувають під моніторингом.

Таким чином кількість країн за межами Африки, де було виявлено або підозрюються випадки цієї хвороби, зросла до семи.

Раніше пацієнти з підтвердженою віспою мавп були виявлені у Великій Британії, США, Іспанії та Португалії, у Канаді досліджують потенційні випадки.

Експерти побоюються, що відомі випадки є вершиною айсберга, оскільки більшість пацієнтів не пов’язані одне з одним, тобто поширення захворювання може бути більшим. Цей спалах називають “незвичайним”, оскільки вважалося, що передача віспи мавп від людини до людини є надзвичайно рідкісною.

До цього часу вірус було виявлено лише в чотирьох країнах за межами Західної або Центральної Африки, і всі випадки мали пряме сполучення з континентом.

Більшість випадків у Британії та Іспанії пов’язані із геями або бісексуалами. Статева орієнтація пацієнтів в інших країнах не розголошується.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що найближчими тижнями очікує збільшення кількості випадків захворювання в інших країнах.

Мавпяча віспа має інкубаційний період до 21 дня, тобто до появи перших симптомів може минути три тижні після зараження.

Початкові симптоми включають лихоманку, головний біль, м’язові болі, біль у спині, збільшення лімфатичних вузлів, мороз і виснаження. Може виникнути висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, включно з геніталіями.

Експерти вважають, що молоді люди більше ризикують заразитися або захворіти на цю хворобу, оскільки вони рідше були вакциновані проти віспи, яку ліквідували в 1980-х роках.

Нагадаємо, влітку 2021 року У мешканця Далласа у штаті Техас у США, який нещодавно повернувся з Нігерії, підтвердили позитивний результат щодо інфікування рідкісною для людей мавпячою віспою.

Читайте також: