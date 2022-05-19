По Европе распространяется оспа обезьян: болезнь обнаружена еще в двух странах

По Европе распространяется оспа обезьян: болезнь обнаружена еще в двух странах

За пределами Африки количество стран, где были зафиксированы случаи редкого заболевания, выросло до семи.

На фоне необычной глобальной вспышки случаев заболевания оспой обезьян появились сообщения об этой болезни в еще двух европейских странах – Италии и Швеции.

Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным Агентства здравоохранения Швеции, оспа обезьян была обнаружена у одного человека в Сткогольме. Течение болезни не тяжелое, больному оказывают необходимую помощь.

"Мы до сих пор не знаем, где человек был заражен. В настоящее время идет расследование", — сообщила Клара Зонден, врач-инфекционист и следователь агентства.

Пациент, у которого обнаружена редкая болезнь в Италии, отдыхал на Канарских островах. Пока он находится в изоляции в больнице Спалланцани в Риме. Еще два случая с подозрением на оспу обезьян находятся под мониторингом.

Таким образом, количество стран за пределами Африки, где были обнаружены или подозреваются случаи этой болезни, возросло до семи.

Ранее пациенты с подтвержденной оспой обезьян были обнаружены в Великобритании, США, Испании и Португалии, в Канаде исследуют потенциальные случаи.

Эксперты опасаются, что известные случаи являются вершиной айсберга, поскольку большинство пациентов не связаны друг с другом, то есть распространение заболевания может быть больше. Эту вспышку называют "необычной", поскольку считалось, что передача оспы обезьян от человека к человеку чрезвычайно редка.

К этому времени вирус был обнаружен только в четырех странах вне Западной или Центральной Африки, и все случаи имели прямое сообщение с континентом.

Большинство случаев в Британии и Испании связано с геями или бисексуалами. Половая ориентация пациентов в других странах не разглашается.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в ближайшие недели ожидает увеличение количества случаев заболевания в других странах.

Оспа обезьян имеет инкубационный период до 21 дня, то есть до появления первых симптомов может пройти три недели после заражения.

Начальные симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может возникнуть сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая гениталии.

Эксперты считают, что молодые люди больше рискуют заразиться или заболеть этой болезнью, поскольку они реже были вакцинированы против оспы, которую ликвидировали в 1980-х годах.

Напомним, летом 2021 года недавно вернувшийся из Нигерии житель Далласа в штате Техас в США подтвердил положительный результат по инфицированию редкой для людей оспой обезьян.

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