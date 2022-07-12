Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Харківській області за загадкових обставин почали зникати колаборанти

Дата публікації
Перегляди
988
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Харківській області за загадкових обставин почали зникати колаборанти

Фото: Associated Press

На окупованій частині Харківської області без вісти зникають колаборанти.

Випадки спостерігаються на окупованих територіях.

Про це повідомляє Status Quo з посиланням на Борівську селищну раду.

"В управлінні громадою окупаційна влада спирається на місцевих колаборантів. Проте останнім часом із посібниками окупантів почали відбуватися дивні речі: деякі з них після спілкування з російськими спецслужбами зникли у невідомому напрямку. Рідні б'ють на сполох і не знають, де шукати своїх неблагонадійних родичів. Випадки спостерігаються і на інших окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

У селищній раді додають, що останнім часом місця скупчення ворожої техніки та живої сили противника все частіше зазнають поразки вогнем збоку ЗСУ.

Читайте також:

Наступна публікація