В Харківській області за загадкових обставин почали зникати колаборанти

Випадки спостерігаються на окупованих територіях.

Про це повідомляє Status Quo з посиланням на Борівську селищну раду.

"В управлінні громадою окупаційна влада спирається на місцевих колаборантів. Проте останнім часом із посібниками окупантів почали відбуватися дивні речі: деякі з них після спілкування з російськими спецслужбами зникли у невідомому напрямку. Рідні б'ють на сполох і не знають, де шукати своїх неблагонадійних родичів. Випадки спостерігаються і на інших окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

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У селищній раді додають, що останнім часом місця скупчення ворожої техніки та живої сили противника все частіше зазнають поразки вогнем збоку ЗСУ.

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