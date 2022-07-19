Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США можуть передати Україні ракети до HIMARS дальністю 300 км - Піонтковський

Дата публікації
Перегляди
438
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США можуть передати Україні ракети до HIMARS дальністю 300 км - Піонтковський

Фото: Associated Press

Політолог, публіцист Андрій Піонтковський вважає: США починають розуміти, що йде війна з абсолютним злом.

У середу, 20 липня, відбудеться засідання міністрів оборони у форматі "Рамштайн". Під час цього західні партнери оголосять про постачання Україні нового озброєння. Тоді ми можемо отримати інформацію щодо ракет дальністю 300 км для HIMARS. 

Таку думку Андрій Піонтковський висловив в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ці ракети можуть знищити Кримський міст. Схоже, що США починають розуміти, що йде війна з абсолютним злом. Не можна самих себе весь час обмежувати і займатися рефлексією: а чи правильно ми робимо, що віддаємо ракети? Подробиці, можливо, ми дізнаємося найближчим часом", - зазначив експерт.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Олексій Резніков висловив переконання, що західні партнери нададуть Україні снаряди для HIMARS, здатні вражати цілі на відстані 300 км.

Зауважимо, що Маркарова також повідомила про захоплення у США майстерністю ЗСУ у застосуванні HIMARS.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація