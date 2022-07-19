США можуть передати Україні ракети до HIMARS дальністю 300 км - Піонтковський

У середу, 20 липня, відбудеться засідання міністрів оборони у форматі "Рамштайн". Під час цього західні партнери оголосять про постачання Україні нового озброєння. Тоді ми можемо отримати інформацію щодо ракет дальністю 300 км для HIMARS.

Таку думку Андрій Піонтковський висловив в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ці ракети можуть знищити Кримський міст. Схоже, що США починають розуміти, що йде війна з абсолютним злом. Не можна самих себе весь час обмежувати і займатися рефлексією: а чи правильно ми робимо, що віддаємо ракети? Подробиці, можливо, ми дізнаємося найближчим часом", - зазначив експерт.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Олексій Резніков висловив переконання, що західні партнери нададуть Україні снаряди для HIMARS, здатні вражати цілі на відстані 300 км.

Зауважимо, що Маркарова також повідомила про захоплення у США майстерністю ЗСУ у застосуванні HIMARS.

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