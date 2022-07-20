США та партнери передадуть 20 HIMARS, 12 - вже в Україні - генерал Міллі

Сполучені Штати разом з партнери передадуть Україні загалом 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це на брифінгу розповів голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"Станом на сьогодні ми передали 12 систем HIMARS в Україну. Це частина з понад двох десятків, які Сполучені Штати й наші союзники пообіцяли надати", – сказав Міллі.

Він похвалив ЗСУ, що вони ефективно використовують системи HIMARS, знищуючи російські військові склади, командні пункти, логістичну мережу та інші військові цілі.

"Ці удари істотно знизили можливості росіян", – наголосив генерал.

Раніше генерал Міллі заявив, що війна в Україні може затягнутися на роки.

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