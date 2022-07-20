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Військовий експерт розповів про дві реальні загрози з боку Білорусі

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Військовий експерт розповів про дві реальні загрози з боку Білорусі

Фото: Міноборони Білорусі

З боку Білорусі для України станом на сьогодні існує дві загрози.

Це - російські ракетні війська та російські пілоти, які можуть завдавати ракетних та авіаударів по території України. 

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в інтерв’ю телеведучій на "1+1" Наталії Мосейчук у середу, 20 липня. 

"Станом на сьогодні білоруси не формують ударного угрупування. Білоруська армія здійснює бойове чергування. До шести батальйонно-тактичних груп перебуває на Поліському і Волинському напрямках. До речі, 20 липня закінчується ротація військ на цих напрямках. Тобто одні прийшли, інші пішли. Також білоруси постійно проводять навчання. Але формування ударного угрупування для входу на територію України наша розвідка не спостерігає. Реальна загроза, яка є зі сторони Білорусі - російські ракетні війська, комплекси "Іскандер", що розгорнуті вздовж кордону, та російські пілоти, які виконують поки що тренувальні польоти на білоруських літаках. Це - дві загрози, які реально існують. 

Нагадаємо, Жданов пояснив, чому провалилася ідеологія війни Росії проти України

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