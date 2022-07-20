У РФ вирішили покарати "Вікіпедію" за неугодні статті про війну в Україні

У Росії знову взялися за "Вікіпедію" та вимагають видалити статті про війну.

Роскомнагляд зобов'язав пошукові системи маркувати "Вікіпедію" як порушника законів Росії.

Про це повідомляється на сайті Роскомнагляду.

Регулятор зобов'язав російські пошукові системи інформувати у пошуковій видачі про те, що "Вікіпедія" нібито порушує законодавство Росії, відмовляючись видаляти "фейки про спецоперацію в Україні".

"У зв'язку з невиконанням обов'язку щодо видалення протиправної інформації Роскомнаглядом прийнято рішення про застосування примусового заходу у вигляді інформування пошуковими системами інтернет-користувачів про порушення іноземною особою російського законодавства", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Мeduza, на початку квітня Роскомнагляд вже вимагав від "Вікіпедії" видалити п'ять статей про війну в Україні, але та проігнорувала вимогу. Після цього суд оштрафував її на п'ять мільйонів рублів.

За словами виконавчого директора "Вікімедіа РУ" Станіслава Козловського, його компанія в РФ перебуває під загрозою блокування вже 10 років, але зараз загроза стала більш реальною.

"Вікіпедія" перебуває під загрозою блокування 10 років, зараз вона стала реальнішою. У нас то затишшя, то якийсь лист. Можливо спад, можливо друга хвиля загроз. Може, заблокують. Коли на вас спрямовують автомат протягом 10 років, ви до цього звикаєте", – зазначає Козловський.

Раніше повідомлялося, що у Росії масово видаляють інформацію про загиблих в Україні.

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