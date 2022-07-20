Астаф'єва висміяла Тодоренко через ім'я новонародженого сина: "Ти – чмоня"

Виконавиця назвала молодшого сина Миром. І це, звичайно ж, здивувало багатьох українців, адже Тодоренко мовчить про вбивства росіянами українців, зате дає красномовне ім'я для своєї дитини.

Українську співачку Дашу Астаф'єву обурило це. Вона запропонувала Тодоренко, поки не пізно, дати інше ім'я сину. Зокрема, замість Мир, назвати хлопчика – Путіними.

Регіна Тодоренко народила сина / Фото: instagram.com/reginatodorenko

На думку Даші, Регіна взагалі не має права вимовляти таке слово, як "мир".

"Поки ще не пізно, раджу Регіні Тодоренко новонародженого сина переназвати з "Мір" на "Путін". Так краще. З якого біса ти – чмоня - можеш навіть вимовляти це слово?" – обурилася Даша.

Даша Астаф'єва висміяла Регіну Тодоренко / Фото: instagram.com/da_astafieva

Зазначимо, коли Росія розв’язала в Україну жахливу війну, уродженка Одеси Регіна Тодоренко вирішила мовчати про це. Коли її українські прихильники очікували від неї підтримку, співачка, яка живе в РФ, вирішила поводитися так, ніби жодної війни немає. Натомість, коли Instagram не був заблокований у Росії, артистка розважала фанів та, зокрема, демонструвала свій гардероб.

Тим часом ведуча Катерина Осадча вважає, що артисти, які мовчать про війну, взагалі не гідні мати український паспорт.

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