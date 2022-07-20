Після чергового обстрілу Бахмута живцем згоріли пів сотні корів

Російські війська нищать Бахмут, місто під ворожим вогнем цілодобово, рашисти обстрілюють цивільних - з авіації та реактивних систем "Град".

Окупанти прицільно б’ють по будинках місцевих жителів, не лишаючи їм шансів вижити під лютим вогнем, йдеться в ТСН.

Приватний сектор Бахмута потерпав від російських обстрілів від 4 ранку. Поки комунальники прибирають з вулиць вороже залізо і прибирають кабелі з дороги, люди лагодять дах пошкодженого будинку.

«Був потужний авіаудар по складському приміщенню будматеріалів, там робітники були, це страшна картина - людей розірвало просто там», - каже інспектор із комунікацій Бахмутського відділу поліції Павло Дяченко

Чоловіки прибирають уламки бетонних конструкцій з бігової доріжки місцевого стадіону. Сюди російські війська поцілили минулого тижня. Цієї ж ночі російські війська прицільно вдарили по фермі в селі неподалік міста. Телятник з коровами вигорів вщент. Місцеві намагались врятувати худобу, але на таку площу пожежі вогнегасників не вистачило.

Олена, яка дивом з чоловіком вціліла за обіднім столом, всіяним склом після чергового обстрілу рашистів, збирає сумки і думає, як вмовити стареньку матір поїхати разом у більш безпечний регіон.

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