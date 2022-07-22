Розриває від сліз: щемливі зустрічі українських захисників зі своїми рідними та коханими

ТСН.ua створив добірку відео зустрічей українських захисників із рідними та коханими. На це неможливо дивитися без сліз!

Вже п'ятий місяць українські військові мужньо стоять на захисті рідної Батьківщини, щоб кожен з нас міг спати спокійніше.

Їхні рідні (батьки, діти, кохані) кожного дня чекають на зустріч з ними. І коли випадає така можливість, не можуть приховати сліз щастя.

ТСН.ua пропонує підбірку відео, на яких українські захисники та захисниці зустрічаються зі своїми рідними.

А ось так зустрічали діти своїх татусів-військових:

Маленька донечка не хоче відпускати свого татка, який за довгий час повернувся додому з війни:

А ось так зустрічають дівчата своїх коханих. На цьому відео полонений з "Азову" повернувся додому та зміг вперше обійняти свою наречену:

Військові ЗСУ вміють приємно дивувати своїх коханих. Таку щемливу зустріч влаштував український захисник для своєї дівчини:

Батьки з особливим трепетом та надією в серці чекають з війни на своїх дітей:

Нехай кожен український захисник та кожна захисниця повернуться додому, до своїх рідних та близьких!