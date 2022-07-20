Алан Бадоєв вперше від початку війни поїхав з України

Режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв вперше за п'ять місяців від початку війни поїхав з України.

Алан Бадоєв у себе на сторінці в Instagram розповів підписникам, що вперше від початку війни виїхав з України.

З прихильниками режисер поділився, що йому було незвично сидіти у літаку і чути голос бортпровідника: "Ще півроку тому все це було рутиною мого життя, все в ньому було пов'язано з подорожами. Останні місяці, як і ви, я згадую про небо лише після удару ракет… Перед сном тихо молюся та говорю до мами, бо зараз вона мій головний янгол", - поділився Бадоєв.

За словами режисера, він поїхав з України в рамках роботи, оскільки має багато планів зі своїм підопічним Максом Барських:

"Маю багато роботи і мало часу. Готуємо з Максом потужні благодійні заходи у декількох частинах світу. Скоро про все розповім. Треба працювати заради нашої перемоги, для наших хлопців! До зустрічі у моєму Києві!" – написав Бадоєв.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Алан Бадоєв перебував у Києві. Режисер перейшов на українську мову. Також режисер та канал 1+1 оголосили збір матеріалів для спільного документального фільму.

Стрічка стане першим великим проєктом, який у художній формі осмислює свіжі та ще такі болісні події війни, яку Росія розв’язала проти України.

"Довга доба" - історія про життя, мрії та плани українців, останній день нашого мирного життя та початок нового етапу, який розпочався 24 лютого під звуки бомб та сирен.

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