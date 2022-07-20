Юрко Юрченко потрапив під ворожий обстріл: "Прощався з життям"

Український виконавець Юрко Юрченко від початку повномасштабної війни замість мікрофон взяв до рук зброю та пішов захищати Україну.

Спочатку Юрченко боронив Київ від російських окупантів, а нині воює в складі добровольчого батальйону "Карпатська Січ".

Як поділився виконавець, що їхній батальйон постійно перебуває під ворожими обстрілами. За час повномасштабної війни вони вже звикли до них. Утім, Юрко ніколи не забуде, як вперше потрапив під ворожий обстріл. Хтось здав окупантам їхнє місце перебування, і ворог відкрив вогонь.

"Коли ми вперше потрапили під обстріл, ми йшли з Володимиром, командиром мого батальйону, і Сергієм Лойком, автором книги "Аеропорт". Хтось нас здав, ми вийшли на поле і потрапили під обстріл", - розповів співак в ефірі "Вікенду Нової Музики".

Юрко Юрченко / Фото: facebook.com/Yurcash

Юрченко говорить, що тоді вже готувався до найгіршого та прощався зі своїм життям. Він навіть зробив, як тоді вважав, останнє фото.

"Я так швидко ніколи не бігав, і одразу зрозумів, для чого каска. Падало все ближче і ближче, я вже попрощався з життям, зробив останнє фото", - пригадав співак.

Також виконавець розповів, що окупанти постійно їх обстрілюють. Утім, ніхто тікати від війни не збирається, адже потрібно йти до перемоги.

Юрко Юрченко / Фото: facebook.com/Yurcash

"Насипають часто – і касетами, і фосфорами. Тікати від війни – дурна справа. Ніхто не знає, куди прилетить, а роботу потрібно робити, доставляти боєприпаси. Війна – це не тільки сидіти в окопах чи наступати. Це логістика, це якісь потрібні речі – навіть крем від комарів. У цьому процесі задіяно дуже багато людей. Усе вже налагоджено і на сьогодні працює, як годинник", - додав Юрченко.

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук потрапив під артилерійський обстріл, коли зустрічався на фронті з українськими захисниками.

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