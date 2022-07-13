Святослав Вакарчук потрапив під артилерійський обстріл

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" та тренер "Голосу країни-12" Святослав Вакарчук зустрічався на фронті з українськими захисниками, аби зіграти для них свої пісні та підтримати бойовий дух.

Утім, поїздка музиканта не минулася без прикрих ситуацій. До слова, мініконцерт відбувся у доволі небезпечному місці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вакарчук виступив там, де напередодні росіяни намагалися здійснити прорив, кинули у бій десятки танків, піхоту. Хоч ворог і відступив, але постійно накриває позиції артилерією.

І під час виступу Вакарчука росіяни також почали обстріл. Утім, хоч у бліндажі, але мініконцерт виконавця все ж таки відбувся.

"Ми часто потрапляємо в такі ситуації, хлопцям набагато складніше, я можу півдня бути в такій ситуації, можу тиждень, а вони місяцями тут сидять", - зазначив Вакарчук.

Журналіст також розпитав й про донечку артиста. Так, з сім'єю Святослав бачиться вкрай рідко. Музикант переконаний, що нині його першочерговий обов'язок – це допомагати українським захисникам.

"Та як нечасто бачуся, я щасливий, що взагалі зміг побачити просто викроїти буквально хвилинку. Треба насамперед допомогти хлопцям, сім'я це вкрай важливо, але я тут насамперед заради своєї сім'ї", - додав музикант.

Читайте також: