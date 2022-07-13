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Святослав Вакарчук після народження доньки поїхав на схід України

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Святослав Вакарчук після народження доньки поїхав на схід України

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" та тренер "Голосу країни-12" Святослав Вакарчук продовжує їздити містами України та дає благодійні концерти.

Так, цього разу Святослав Вакарчук, який нещодавно вдруге став батьком, виступив перед українськими захисниками на сході України.

Концерт відбувся просто неба. Виконавець на тлі військової техніки грав на гітарі посеред лісу для військових. Судячи з допису під фото, яким артист поділився в Instagram-stories, Вакарчук виконував тієї миті саме піню "Океану Ельзи" – "Еверест".

"І ми продовжуємо нести свій прапор". Схід України, липень, 2022 рік", - підписав знімок Вакарчук.

Святослав Вакарчук на сході України / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук на сході України / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Зазначимо, лише нещодавно Святослав Вакарчук вдруге став батьком. Дівчинка, яку назвали Соломією, з'явилася на світ 21 червня.

Нагадаємо, після народження донечки виконавець вже встиг дати концерт для українських захисників на півдні України.

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