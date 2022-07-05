Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вдруге став батьком.

У виконавця народилася донечка. Дівчинку назвали Соломією, що перекладається як "мир".

До слова, дівчинка народилася 21 червня. А от Святослав разом зі своєю кохано. - Євгенією - ретельно приховували цю інформацію.

Лише нещодавно стало відомо, що співак вдруге стане батьком. Наприкінці травня журналісти ТСН помітили Євгенію на останніх місяцях вагітності під час кінофестивалю в Каннах.

Нагадаємо, лідер Святослав Вакарчук минулого року вперше став батьком. У нього народився син. Хлопчика назвали Іваном, на честь батька музиканта.

Святослав Вакарчук з сином / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Тривалий час було таємницею, хто ж та загадкова жінка, яка народила Вакарчуку первістка. Та згодом кілька різних джерел підтвердили ТСН, що первістка музиканту народила 39-річна продюсерка провідного українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута. Подейкують, що Святослав зустрічається з обраницею вже не один рік.

Євгенія Яцута / Фото: ТСН.ua

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