Український кінорежисер Олег Сенцов одружився (фото)

Фото з дружиною Сенцов опублікував у соцмережі.
Український режисер та ексв'язень Кремля Олег Сенцов одружився.
Фото з дружиною він опублікував у Facebook.
"Одружився" , - йдеться у підписі до фото.
За даними ЗМІ, обраницею режисера стала кандидатка політичних наук та директорка з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Вероніка Вельч.
Вероніка родом із Івано-Франківська, а вищу освіту здобула у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
Від початку повномасштабної війни Росії проти України Олег Сенцов також пішов воювати. Наразі режисер перебуває на південному сході України. Він долучився до загону спецпризначення.
Нагадаємо, фільм Сенцова "Носоріг" переміг на кінофестивалі у Польщі.
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