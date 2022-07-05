У Польщі під час затримання помер 21-річний українець

У Польщі під час затримання помер 21-річний українець

У Кракові під час затримання міською охороною помер 21-річний українець.

Його охоронці зняли з трамвайних рейок, куди він ліг.

Про це повідомляє видання Yavp.pl .

До чергової частини страж мєйскої Кракова надійшло повідомлення про неадекватну поведінку людини. Збуджений та агресивний чоловік лягав на рейки перед трамваєм, що рухався.

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Екіпаж страж мєйскої, який прибув на місце, намагався заспокоїти чоловіка й застосував для цього фізичну силу. Під час затримання той несподівано знепритомнів.



Співробітники охорони та водій трамвая почали реанімаційні заходи, а згодом на місце приїхала й бригада швидкої допомоги. Однак чоловіка врятувати не вдалося, він помер від раптової зупинки серця.



З'ясувалося, що померлий – 21-річний громадянин України.

Його тіло доправили на судово-медичну експертизу. Днями стали відомі результати розтину. Травм на тілі загиблого, які б свідчили про побиття, виявлено не було.

Зараз прокуратура, яка займається розслідуванням справи, чекає на результати аналізів на алкоголь чи психотропні речовини в крові померлого.

Також з'ясовуються всі обставини події і дії працівників краківської страж мєйскої.

Нагадаємо, що у польському місті Жори група з п'ятьох чоловіків жорстоко побила українського 19-річного студента.