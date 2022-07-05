У Польщі під час затримання помер 21-річний українець

У Кракові під час затримання міською охороною помер 21-річний українець.
Його охоронці зняли з трамвайних рейок, куди він ліг.
Про це повідомляє видання Yavp.pl .
До чергової частини страж мєйскої Кракова надійшло повідомлення про неадекватну поведінку людини. Збуджений та агресивний чоловік лягав на рейки перед трамваєм, що рухався.
Екіпаж страж мєйскої, який прибув на місце, намагався заспокоїти чоловіка й застосував для цього фізичну силу. Під час затримання той несподівано знепритомнів.
Співробітники охорони та водій трамвая почали реанімаційні заходи, а згодом на місце приїхала й бригада швидкої допомоги. Однак чоловіка врятувати не вдалося, він помер від раптової зупинки серця.
З'ясувалося, що померлий – 21-річний громадянин України.
Його тіло доправили на судово-медичну експертизу. Днями стали відомі результати розтину. Травм на тілі загиблого, які б свідчили про побиття, виявлено не було.
Зараз прокуратура, яка займається розслідуванням справи, чекає на результати аналізів на алкоголь чи психотропні речовини в крові померлого.
Також з'ясовуються всі обставини події і дії працівників краківської страж мєйскої.
Нагадаємо, що у польському місті Жори група з п'ятьох чоловіків жорстоко побила українського 19-річного студента.