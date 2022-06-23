У Польщі у річці втопилися двоє братів-підлітків з України

У Польщі у річці втопилися двоє братів-підлітків з України

16-річні хлопці з України потонули в річці Вісла в районі мосту в місті Гура Кальварія.

Підлітки з другом вирішили скупатися у непристосованому для цього місці.

Про це повідомляє видання Yavp.pl.

Трагічний випадок стався в місті Гура Кальварія 19 червня. Троє хлопців (один - 17 років та двоє по 16 років) увійшли до Вісли в небезпечному місці, де поруч розташовані рухомі мілини й вири.

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В якийсь момент усіх підлітків почало затягувати у вири. Старшому хлопцеві вдалося вибратися і він намагався витягти двох інших, але не зміг, і брати зникли під водою.

На місце одразу викликали рятувальників. Вони шукали підлітків до вечора, але так і не знайшли. Наступного дня пошуки продовжилися, але теж безрезультатно. Тіла загиблих хлопців вдалося знайти на підняти на поверхню тільки у вівторок, 21 червня, в другій половині дня.



За інформацією польських ЗМІ, загиблі хлопці з України були братами. На місці, де вони увійшли в Віслу, 2 роки тому теж зафіксували нещасний випадок. Тоді теж загинув іноземець.

Нагадаємо, що 15-річний підліток втопився у річці Опір на Львівщині.

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