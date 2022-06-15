У Дністрі втопився чоловік: тіло знайшли через два дні

У Дністрі втопився чоловік: тіло знайшли через два дні

На Прикарпатті втопився чоловік, якого шукали два дні.

Тіло чоловіка знайшли у річці Дністер. Загинув 47-річний житель села Маріямпіль Дубовецької територіальної громади.

Про це повідомило головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

"Тіло утопленика на мілині посеред річки Дністер, поблизу села Довге, на відстані два км від місця утоплення", - йдеться у повідомленні.

Водолази підняли тіло чоловіка на берег водойми та передали працівникам поліції.

Як повідомлялося, в одному із сіл Львівської області трапився нещасний випадок. На водоймі потонув 18-річний хлопець. Молодик втопився в озері у селі Блищиводи.

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