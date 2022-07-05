В Україні на річках Карпат очікується підвищення рівня води

В Україні на річках Карпат очікується підвищення рівня води

В Україні на річках Карпат очікується підвищення рівня води.

Пов’язано це з сильними дощами, які прогнозують синоптики.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Як стало відомо, підвищення рівня води до одного метру прогнозується 5-7 липня. Негативних наслідків не прогнозується.

“У мiсцях проходження сильних злив очiкується формування значного мiсцевого та схилового стоку, різкі пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках з пiдтопленням понижених ділянок у населених пунктах внаслiдок захаращення русел та водовiдвiдних канав. У гiрських районах iснує загроза формування окремих селевих потоків”, - попередили в ДСНС.

Нагадаємо, що в Україні за місяць на воді загинули практично дві сотні людей.

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