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Росіяни обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини: горять склади з зерном

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Росіяни обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини: горять склади з зерном

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

Війська держави-терористки Росії знову застосували артилерію по селу Велика Костромка. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на складах з зерном. 

Про це повідомили у пресслужбі обласної ДСНС.

Зазначається, що війська країни-агресорки поцілили у сільгосппідприємство. Зруйновано склади із зерном. Крім того, там сталася пожежа. Вогонь приборкують десять рятувальників та два пожежно-рятувальні автомобілі.

За попередньою інформацією, люди внаслідок обстрілу не постраждали.

© Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області
Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Як повідомлялося, у ніч проти вівторка, 5 липня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у всій Україні, сім ворожих ракет атакували територію Дніпропетровської області. Шість ракет збили українські військові над містом Дніпром та Синельниківським районом.

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