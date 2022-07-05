Ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині сімома ракетами

У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння.

У ніч на вівторок, 5 липня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у всій Україні, сім ворожих ракет атакували територію Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, 6 ракет збили українські військові - над містом Дніпром та Синельниківським районом.

"У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Одна ракета вразила будинки у приватному секторі міста Покров.

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"Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, Росія наразі застосовує дальню бомбардувальну авіацію зі здебільшого старими радянськими ракетами. Окупанти використовують ракети, які не мають тієї точності, яку б вони хотіли, але їх влаштовує, що ці удари завдаються по цивільному населенню.

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