На Дніпропетровщині місцеві мешканці підірвалися на касетному боєприпасі

На Дніпропетровщині місцеві мешканці підірвалися на касетному боєприпасі

На Дніпропетровщині місцеві мешканці підірвалися на касетному боєприпасі.

Трагедія сталася під час проведення польових робіт.

Про це під час брифінгу повідомила голова об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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За її словами, інцидент стався поряд з Інгульцем - там під час польових робіт підірвалися на остатках касетних снарядів.

“Один загинув, один із численними осколковими пораненнями доставлений до лікарні. Це говорить про те, що ворог продовжує використовувати заборонені касетні снаряди, які не розриваються одразу”, - розповіла Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що російські окупанти системно гатять по Дніпропетровщині.

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