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Окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг: є руйнування та постраждалі

Окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг: є руйнування та постраждалі

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Окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг: є руйнування та постраждалі

Фото: ТСН.ua

Росія завдала завдала ракетний удар по Інгулецькому районі міста.

В Інгулецькому районі Кривого Рогу стався ракетний удар з боку російських окупантів. Є руйнування та постраждалі. 

Про повідомляє очільник ОВА Олександр Вілкул.

За попередньою інформацією, постраждали дві людини. На місці працюють рятувальники. 

Олександр Вілкул закликає не поширювати фото- та відеоінформацію про удар. Подробиці з’ясовуються.

Нагадаємо, в Полтавській ОВА розповіли про масштаби руйнувань у Кременчуці внаслідок масового обстрілу РФ.

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