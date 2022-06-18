Окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг: є руйнування та постраждалі

Росія завдала завдала ракетний удар по Інгулецькому районі міста.

В Інгулецькому районі Кривого Рогу стався ракетний удар з боку російських окупантів. Є руйнування та постраждалі.

Про повідомляє очільник ОВА Олександр Вілкул.

За попередньою інформацією, постраждали дві людини. На місці працюють рятувальники.

Олександр Вілкул закликає не поширювати фото- та відеоінформацію про удар. Подробиці з’ясовуються.

Нагадаємо, в Полтавській ОВА розповіли про масштаби руйнувань у Кременчуці внаслідок масового обстрілу РФ.

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