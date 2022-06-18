Експерт розповів, що передуватиме відкритому нападу Білорусі на Україні

Перед імовірним вторгненням Білорусь може обстрілювати Україну ракетами.
Наземному вторгненню передує масований ракетно-авіаційний удар. Потім, за можливості, вступає артилерія, і наприкінці висуваються війська.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, пише НВ.
Він запевнив, якщо навіть війська Лукашенка і підуть на Україну, нашій державі є чим "зустрічати" їх.
"Обов'язково наземному вторгненню передує масований ракетно-авіаційний удар. Потім, за можливості, якщо є досяжність дальності, вступає артилерія, а потім тільки висуваються війська. Але війська вже йтимуть під прикриттям авіації та ракетних військ. У нас є чим "зустрічати" і ракетні війська, і авіацію", - сказав експерт.
Що стосується ракетних військ, то, як каже Жданов, наша система ППО буде намагатися в міру сил і можливостей боротися і з ракетами, які летять з боку Білорусі.
"Ну, а вже сухопутні війська будуть вирішувати основну долю військ вторгнення", - пояснив експерт.
Раніше Лукашенко назвав умову, за якої вдарить по Києву.
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