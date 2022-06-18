Над Одещиною сили ППО "приземлили" дві крилаті ракети

Над Одещиною сили ППО "приземлили" дві крилаті ракети

У ніч проти 18 червня в Одесі повідомляли про вибухи.

Вночі українська ППО збила над Одещиною дві крилаті ракети окупантів.

Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

"Вночі над Одещиною наші Сили оборони "мінуснули" дві крилаті ракети. Тримаємо стрій і разом до Перемоги!", - йдеться в повідомленні.

До слова, окупанти під ранок обстріляли Кременчук Полтавської області. Ракети влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури.

Нагадаємо, раніше російські окупанти чотирма ракетами обстріляли Одеську область.

Як повідомлялося, 20 травня на Одещині окупанти завдали авіаудару по пляжній вбиральні.

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