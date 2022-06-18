Чи буде Європа примушувати Україну до миру: Арестович про візит Драґі, Шольца і Макрона

Чи буде Європа примушувати Україну до миру: Арестович про візит Драґі, Шольца і Макрона

За словами радника ОП, ми можемо обговорювати мирну угоду, але згодом, коли українська армія звільнить українську територію.

Чи буде Європа примушувати Україну до миру? Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" дав вичерпну відповідь на це запитання.

"Головне, що у нас вирішилося питання, відповідь на яке дуже сильно нас напружувало. А чи Європа нас примушуватиме до миру. Ось приїхала стара Європа в особі президента, федерального канцлера, прем'єра Італії та румунського президента. Відповідь – не буде. Вона (Європа – ред.) зрозуміла, що не буде ефекту, якщо намагатись (примушувати до світу – ред.)", - пояснив він.

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц та прем’єр Італії Маріо Драґі, за словами Арестовича, сказали кілька дуже важливих важливих речей.

"1. Ми продовжимо допомагати Україні – гуманітарним, економічним та навіть військовим шляхом.

2. Звичайно, війна закінчиться мирними переговорами, але Україна має диктувати умови, і вона сама визначить, що вважати перемогою, та момент, коли переходити до переговорів. Ми (Європа – ред.) не змушуватимемо.

3. Негайне надання кандидатства у ЄС. Я до цього ставлюся специфічно, але не зараз про це говоритиму, взагалі до участі України в ЄС. Мені здається, що на нас чекає інший історичний шлях. Але сам факт, що вони це підтримали, це велика моральна і політична перемога. Тому що, за задумом Путіна, як мені здається, вся ця історія мала закінчитися дещо інакше. Україну мали схиляти до Мінська-3, шантажуючи відсутністю підтримки. Але не пройшло… ", - зазначив радник керівника ОП.

Арестович наголосив, що президент України дав зрозуміти одразу, що розмови не буде на цю тему. "Ми можемо обговорювати мирну угоду, але згодом, коли українська армія звільнить українську територію", - підсумував він.

Нагадаємо, в Офісі президента заперечили, що лідери країн ЄС схиляли Україну сісти за стіл перемовин з РФ.

Звернення Володимира Зеленського за 17 червня

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