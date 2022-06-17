Церковний календар на 18 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 18 червня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 18 червня в церковному календарі

18 червня пересення мощей благовірного князя Ігоря Чернігівського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 18 червня — пересення мощей благовірного князя Ігоря Чернігівського

У суботу, 18 червня 2022 року, пересення мощей благовірного князя Ігоря Чернігівського.

Благовірний князь Ігор Ольгович (Георгій у священному Хрещенні) був розгромлений та взятий в полон князем Ізяславом 1146 року. Його заточили в одному з монастирів Переяславля (нині Переяслав-Хмельницький). Він був важко хворим і далеким від світського життя, а тому почав каятися в своїх гріхах і щоденно молитися. Також він просив дозволити йому прийняти постриг в ченці. 5 січня 1147 року Євфримій, єпископ Переяславський, постриг його і нарік новим ім'ям Гавриїл.

Князь незабаром одужав, а тому його перевели до одного з Київських монастирів - Феодорів. Там він прийняв схиму з ім'ям Ігнатій та повністю присвятив себе служінню Богові. Тим часом над Києвом витав братовбивчий дух. Двоюрідні брати Ігора, які були Чернігівськими князями, замислили заманити в спільний похід Ізяслава Київського та вбити його там або захопити.

Змову було відкрито, коли князь вже їхав до Чернігова. Кияни сильно обурилися, а свою помсту обрушили на невинного князя-схимника.

19 вересня 1147 року князя Ігоря по-звірячому убили, однак Господь страждальця прославив чималою кількістю чудес. Ігумен Феодорівського монастиря Ананій здійснив з благословення митрополита Климента Смолятича поховання мученика в храмі київського Симоновського монастиря.

В червні 1950 року престол зайняв Юрій Долгорукий. Рідний брат убитого князя, Чернігівський князь Святослав Ольгович, який був союзником нового Київського князя, отримав можливість перенести мощі Ігоря в Чернігів, на малу батьківщину. Там їх поклали в кафедральному Спаському соборі в раку "з теремом". Тоді ж встановили і день для вшанування перенесення мощів князя Ігоря.

Церковний календар на 18 червня: відео

Народні прикмети

18 червня вранці бджоли сидять у вуликах, а не летять на поле - буде дощ.

Співає дятел, а вночі кричить сова - чекайте на опади.

Гарна погода означає, що буде хороший урожай зерна.

Що не можна робити 18 червня