З Днем ангела Ігоря: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Ігор походить від скандинавського імені Ingvarr, що означає "охороняється Інгом" (скандинавський бог достатку).
Коли іменини у Ігоря?
Іменини Ігоря 2022 року за православним календарем святкують: 18 червня і 2 жовтня.
З дитинства Ігор рухливий і веселий хлопчик, який може мати схильність до самолюбства. Хлопчик відрізняється сильним та вольовим характером. В дорослому віці стає спокійним і виваженим. Ігор часто інтроверт, а тому спілкування з іншими людьми часто носить лише поверхневий характер.
Привітання з Днем ангела Ігоря своїми словами
Дорогий Ігор, я тебе сердечно вітаю і бажаю світлої удачі у твоїх справах, блискучих успіхів і добрих починань, благородних вчинків, щирості душі й вірного кохання серця, бравих перемог, гарного настрою і відмінного здоров'я.
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Зі святом, Ігорю! У твоєму імені вирує енергія, нехай же вона веде тебе по життю. Нехай кожна справа з легкістю вдається, а успіх всюди знаходить тебе. Що в роботі, що в особистому житті, що в розвагах. З іменинами й всього того, що ти сам собі бажаєш!
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Ігор, я тобі бажаю яскраво жити, не сумувати! Щоб образи й втрати не стукали у твої двері. Кожен день проживай як в казці, оточений тільки ласкою. Й за хвіст лови успіх, щоб бути щасливішим за всіх!
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Ігорю, поспішаю привітати тебе з Днем ангела! Бажаю щастя в житті! Нехай завжди бажання здійснюються. Рухайся тільки вперед, мрій! Став завжди великі цілі, ніколи не відступай, будь коханим і в дружбі вірним! Ніколи не сумуй!
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Ігорчику, ти дивовижна, яскрава, інтелектуально піднесена й співчутлива людина. Твоє добросердя не може не захопити. Ти з розумінням ставишся до навколишніх й кожному по можливості намагаєшся приділити не тільки увагу, але і свою допомогу. У твій день, я від щирого серця хочу побажати тобі прагнень, сил, які допоможуть тобі добитися нових перспектив і радості. Ти цілеспрямований і вже точно знаєш, чого хочеш досягти. Не гай цього. Я знаю точно, ти зумієш отримати те, до чого так прагнеш. Насолоджуйся життям, бери від нього максимум і не забувай про самовдосконалення, адже щось нове, це завжди добре.
Привітання з Днем ангела Ігоря: вірші
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий в цілім світі,
Просто чудо – ти такий!
Ігор, тебе вітаємо
З днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаємо –
Будь завжди ти золотим!
***
Я помолюсь за Ігоря всім ангелам у світі
І попрошу волошку в стиглому житі,
І попрошу здоров'я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри та сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці та сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,
Хай дарують роки тобі довгі та світлі.
***
У Ігоря нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Ігоря,
Прийми привітання!
***
Від щирого серця – і щастя земного,
І сонячних днів, і веселих пісень,
Міцного здоров'я і неба ясного,
Для Ігоря все це в ангела день!
Привітання з Днем ангела Ігоря: смс
В День Ангела, Ігор, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Ігор! Зі святом тебе! Ти гідний тільки щастя. Посміхнися – порадуй нас! Від душі тобі бажаємо процвітання і чудес. Нехай у справах і починаннях буде видимий прогрес!
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Ігорчику, нікого не слухай, що б не сталося – усміхайся! Нехай щастя буде безмежним, а всі мрії стануть реальністю.
***
День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Ігоря сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
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Вітаю веселого і доброго хлопця Ігорка з радісним і світлим святом. Бажаю тобі великих і маленьких чудес в житті, великого везіння і високого достатку, щирої поваги й взаємної любові, щоб жилося завжди красиво, весело і солодко.