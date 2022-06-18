З Днем ангела Ігоря: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Ігор походить від скандинавського імені Ingvarr, що означає "охороняється Інгом" (скандинавський бог достатку).

Коли іменини у Ігоря?

Іменини Ігоря 2022 року за православним календарем святкують: 18 червня і 2 жовтня.

З дитинства Ігор рухливий і веселий хлопчик, який може мати схильність до самолюбства. Хлопчик відрізняється сильним та вольовим характером. В дорослому віці стає спокійним і виваженим. Ігор часто інтроверт, а тому спілкування з іншими людьми часто носить лише поверхневий характер.

Привітання з Днем ангела Ігоря своїми словами

Дорогий Ігор, я тебе сердечно вітаю і бажаю світлої удачі у твоїх справах, блискучих успіхів і добрих починань, благородних вчинків, щирості душі й вірного кохання серця, бравих перемог, гарного настрою і відмінного здоров'я.

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Зі святом, Ігорю! У твоєму імені вирує енергія, нехай же вона веде тебе по життю. Нехай кожна справа з легкістю вдається, а успіх всюди знаходить тебе. Що в роботі, що в особистому житті, що в розвагах. З іменинами й всього того, що ти сам собі бажаєш!

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Ігор, я тобі бажаю яскраво жити, не сумувати! Щоб образи й втрати не стукали у твої двері. Кожен день проживай як в казці, оточений тільки ласкою. Й за хвіст лови успіх, щоб бути щасливішим за всіх!

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Ігорю, поспішаю привітати тебе з Днем ангела! Бажаю щастя в житті! Нехай завжди бажання здійснюються. Рухайся тільки вперед, мрій! Став завжди великі цілі, ніколи не відступай, будь коханим і в дружбі вірним! Ніколи не сумуй!

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Ігорчику, ти дивовижна, яскрава, інтелектуально піднесена й співчутлива людина. Твоє добросердя не може не захопити. Ти з розумінням ставишся до навколишніх й кожному по можливості намагаєшся приділити не тільки увагу, але і свою допомогу. У твій день, я від щирого серця хочу побажати тобі прагнень, сил, які допоможуть тобі добитися нових перспектив і радості. Ти цілеспрямований і вже точно знаєш, чого хочеш досягти. Не гай цього. Я знаю точно, ти зумієш отримати те, до чого так прагнеш. Насолоджуйся життям, бери від нього максимум і не забувай про самовдосконалення, адже щось нове, це завжди добре.

Привітання з Днем ангела Ігоря: вірші

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий в цілім світі,

Просто чудо – ти такий!

Ігор, тебе вітаємо

З днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

***

Я помолюсь за Ігоря всім ангелам у світі

І попрошу волошку в стиглому житі,

І попрошу здоров'я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри та сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці та сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,

Хай дарують роки тобі довгі та світлі.

***

У Ігоря нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Ігоря,

Прийми привітання!

***

Від щирого серця – і щастя земного,

І сонячних днів, і веселих пісень,

Міцного здоров'я і неба ясного,

Для Ігоря все це в ангела день!

Привітання з Днем ангела Ігоря: смс

В День Ангела, Ігор, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Ігор! Зі святом тебе! Ти гідний тільки щастя. Посміхнися – порадуй нас! Від душі тобі бажаємо процвітання і чудес. Нехай у справах і починаннях буде видимий прогрес!

***

Ігорчику, нікого не слухай, що б не сталося – усміхайся! Нехай щастя буде безмежним, а всі мрії стануть реальністю.

***

День Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Ігоря сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Вітаю веселого і доброго хлопця Ігорка з радісним і світлим святом. Бажаю тобі великих і маленьких чудес в житті, великого везіння і високого достатку, щирої поваги й взаємної любові, щоб жилося завжди красиво, весело і солодко.

День ангела Ігоря: картинки українською

З днем ангела, Ігоре / Фото: ТСН.ua

З днем ангела, Ігоре / Фото: ТСН.ua

З днем ангела, Ігоре / Фото: ТСН.ua

З днем ангела, Ігоре / Фото: ТСН.ua