Астрологічний прогноз на 18 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергетично важкий день, який становить особливу небезпеку для тонких, ранимих і недовірливих людей – вони першими ризикують потрапити під удар всесвітнього зла. Будь-які – навіть найдобріші – задуми в цей час принесуть протилежні результати, тому краще відмовитись від будь-яких починань.

Символ дня: павук, мережа.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для помірної активної діяльності у вигляді, наприклад, щодо "спокійних" видів спорту, найкраще йоги.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: небесно-блакитний, сріблясто-блакитний.

Щасливі камені дня: хризоліт, олівін, лабрадор.

За яку частину тіла відповідає: район сонячного сплетення.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай тривають довго.

Сни дня: сни, що приснилися в цей час, часто бувають пророчими, але вимагають ретельної розшифровки, інакше легко помилитися і прийняти бажане за дійсне.

Афоризм дня: "Єдиний урок, який можна винести з історії, полягає в тому, що люди не отримують з історії жодних уроків" (Бернард Шоу).

Геометрична фігура дня: хвилясті лінії – символ водної стихії.

Ангел-охоронець дня: Фелам – приносить популярність людям мистецтва.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують чарівну силу вогню та диму.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними людьми, вживати алкоголь та наркотичні препарати.