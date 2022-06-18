18 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

18 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

18 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

18 червня 2022 року – субота. 115-й день війни Росії проти України. 169-й день року. Яке сьогодні, 18 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

18 червня - День дільничого офіцера поліції в Україні. Подія була започаткована 2004 року. Дільничий офіцер - представник Національної поліції на дільниці, який повинен протидіяти злочинним діям, проводити профілактику правопорушень та причинно-умовний аналіз, контролювати зберігання та використання зброї, забезпечувати публічну безпеку українців та громадян інших країн, які перебувають в Україні.

А ще 18 червня - Міжнародний день пікніка. Саме влітку тепла погода дозволяє проводити приємні пікніки з друзями та рідними на природі. Цікавий факт: 1801 року в Лондоні з'являється товариство пікніка "Pic Nic Society".

Також 18 червня - Всесвітній день жонглювання. Щорічно проводиться в суботу, яка найближча до 17 червня. Це творча подія, яка була започаткована на честь створення Міжнародної асоціації жонглерів (17 червня 1947 року).

18 червня - Міжнародний день серфінгу. Це неофіційна спортивна подія, яка щороку припадає на третю суботу червня. Започаткували її Surfing Magazine та Surfrider 2005 року.

А ще 18 червня - Міжнародний день суші. Подія була започаткована 2009 року Кріс Де Мей, який створив сторінку на Facebook, яка була присвячена його улюбленій страві.

Також 18 червня - День народження дитячої коляски. Вона була створена саме цього дня 1889 року американцем Річардсом. Проте він лише отримав патент на винахід, але щось схоже на дитячу коляску існувало від 1730 року. Дитячий візочок у вигляді карети створили в родині герцога Девонширського. Він запрягався поні.

18 червня - Всесвітній день гармонії. Позитивна подія, основною метою якої є привернення уваги людства до важливої ролі стану узгодженності внутрішнього та зовнішнього світів.

А ще 18 червня - День гордості та гідності аутиста. Подія була започаткована організацією Aspies For Freedom 2005 року. Через аутистичні розлади мозку у людей виникають певні труднощі з соціалізацією, поведінкою та сприйняттям навколишнього світу. Було доведено, що аутисти більш уважно ставляться до деталей, вміють жити яскравим життям.

Також 18 червня - День любителів риболовлі. Це досить розповсюджене хобі, особливо серед представників чоловічої статі. Її суть не в улові, а в тій особливій атмосфері, яка панує під час цього процесу.

18 червня - Міжнародний день паніки. Це неофіційна, але важлива з точки зору психології подія. Її мета - привернути увагу людства до панічного стану, наголосити на необхідності рідкого впадання у цей стан, щоб побороти стрес.

А ще 18 червня - День стійкої гастрономії. Це молода, однак важлива подія, яку започаткувала Організація Об'єднаних Націй 21 грудня 2016 року.

18 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

18 червня - день пам'яті священномученика Доротея / Фото: pixabay.com

18 червня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Доротея. Він був єпископом Тирським за часів правління Діоклетіана, якого ще називали нечестивим римським правителем. Християн тоді сильно гонили, а тому Доротею довелося покинути свій престол та ховатися в таємних містах. Великий Костянтин зійшов на престол і тільки тоді Доротей повернувся до Тиру. І був він єпископом відркрито аж до Юліана Відступника, який прихованно проводив гоніння, наказуючи князям своїм вбивати християн. Вийшов Доротей з Тиру і прийшов до Тракії, але і там було багато ідолопреклонників. Схопили там його князі та почали катувати, незважаючи на поважний вік. Не витерпів мук Доротей і покинув грішний світ.

Пам’ятні дати 18 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 18 червня:

1583 рік — провели перше страхування життя - у Лондоні Ричард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти;

1637 рік — запорожці разом із донцями здобувають османську фортецю Азов;

1651 рік — під час визвольної війни 1648—1654 рр. розпочинається битва під Берестечком;

1668 рік — на Сербинському Полі відбувається Рада Війська Запорозького, на якій козацькі полки правителя підмосковської України Івана Брюховецького визнали Петра Дорошенка своїм Гетьманом і разом з усім Військом Запорозьким затвердили його на гетьманстві;

1709 рік — зруйнували Чортомлицьку Січ;

1754 рік — закладають фортецю святої Єлисавети, тепер — місто Кропивницький;

1782 рік — у Швейцарії зафіксували останній відомий випадок страти за чаклунство;

1815 рік — Наполеон програє битву при Ватерлоо;

1817 рік — у Лондоні відкривають міст Ватерлоо;

1837 рік — іспанська республіка приймає нову Конституцію;

1889 рік — американець Річардсон отримує патент на дитячий візочок;

1934 рік — заарештовують Романа Шухевича у зв'язку з вбивством міністра польського уряду Перацького;

1939 рік — у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкривають йому пам'ятник;

1940 рік — після капітуляції французької армії генерал Шарль де Голль заявивляєв етері Бі-Бі-Сі, що "програна лише битва, але не війна", і він з частиною армії евакуюється у Велику Британію;

1946 рік — Італію проголошують республікою;

1976 рік — проголошують незалежність Сейшельських Островів;

1996 рік — Україну приймають до складу Конференції з роззброєння;

2000 рік — львівська міська рада накладає заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень;

2009 рік — запускають Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА з дослідження Місяця.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 червня

Які сьогодні іменини: Апполон, Віктор, Дорофій, Ігор, Кіндратій, Леонід, Костянтин, Никандр, Маркіян, Федір, Павло, Анастасія, Василина, Галина.

18 червня народилися:

1681 рік — український теолог, письменник, поет, ректор Київської академії Теофан Прокопович;

1881 рік — український отоларинголог Олександр Пучківський;

1915 рік — український живописець, графік Леонід Чернов;

1918 рік — український живописець, народний художник України Василь Забашта;

1928 рік — український письменник Сергій Плачинда;

1935 рік — український прозаїк і поет Іван Нечитайло;

1964 рік — український бард, поет, письменник Кость Павляк;

1986 рік — тричі чемпіон України з шахів у своїй віковій категорії Андрій Волокітін.

Погода на 18 червня

18 червня в Києві похмура погода, вранці можливий дрібний дощ, але ближче до середини дня він скінчиться. У Львові небо проясниться лише ввечері, без опадів. У Харкові хмарно, ввечері дрібний дощ. В Одесі похмуро, вночі сильний дощ, який до ранку скінчиться.

Температура повітря в Києві +23 вдень та +14 вночі. У Львові +22 вдень та +10 вночі. У Харкові +24 вдень та +15 вночі. В Одесі +26 вдень та +16 вночі.