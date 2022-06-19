19 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

19 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

19 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

19 червня 2022 року – неділя. 116-й день війни Росії проти України. 170-й день року. Яке сьогодні, 19 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

19 червня - Міжнародний день батька та День батька в Україні. Щорічно припадає на третю неділю червня. Це важливе сімейне свято, яке було створене для того, щоб вшанувати батька, подарувати йому теплі слова та свою любов. Як виникла ця подія? 1909 року американка Сонори Смарт Додд пішла на проповідь до Дня матері. Вона подумала, чому б не придумати таке ж свято і для батька. Протягом року вона переконувала владу міста та священника виділити їй окремий день, щоб відсвяткувати подію. Спочатку вона вибрала 5 червня - день народження її батька. Але часу залишалося мало, тому вона обрала 19 червня. 1910 року відбулося перше святкування.

Також 19 червня - Всесвітній день дитячого футболу. Головна мета події - поширити серед молодого покоління ідею необхідності здорового способу життя, прищеплювати любов до спорту з самого дитинства.

А ще 19 червня - День медичного працівника в Україні. Подія була встановлена президентом Леонідом Кучмою 3 червня 1994 року. Головна її мета - подякувати всім лікарям, медсестрам, лаборантам, санітарам, фельдшерам та іншим медичним працівникам за їх плідну працю.

19 червня - Всесвітній день прогулянки. Хоч це і неофіційна, проте дуже актуальна подія, яка була започаткована американцем У. Т. Рабе 1979 року. А перший день прогулянки відбувся у штаті Мічиган (США).

Також 19 червня - Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Це молода, однак дуже важлива подія, яка була започаткована Організацією Об'єднаних Націй 19 червня 2015 року. Дату обрали на честь прийняття резолюції Ради безпеки щодо сексуального насильства (2008 рік).

А ще 19 червня - Всесвітній день обізнанності про серповидноклітинну анемію. Важлива подія, яка була створена, щоб збільшити обізнанність людства про важку хворобу - спадкову зміну структури гемоглобіну, через яку він стає патологічним. Такі еритроцити погано транспортують кисень, через що у людини буває киснева недостатність.

19 червня - День фермера. Подія була започаткована в Україні президентом Володимиром Зеленським 2020 року. Дату обрали на честь прийняття Закону про фермество (2003 рік).

Також 19 червня - День Моршина. Подія відбувається щороку в третю неділю червня. Місто Моршин славиться своїми санаторіями з лікувально-мінеральними водами. Сюди приїздять люди, які страждають на захворювання серцево-судинних захворювань, порушення кишково-шлункового тракту тощо.

19 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

19 червня - день пам'яті преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського / Фото: pixabay.com

19 червня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського. Він жив у IV-V століттях в Єгипті та був монахом. З юного віку вів аскетичний спосіб життя, багато подорожував, а пізніше прийняв постриг та взяв обітницю мовчання. Віссаріон також голодував, їв лише раз на тиждень, спав тільки сидяче. За таку міцну духовну силу отримав він від Бога дар чудотворення. Преподобний вмів перетворювати солену морську воду на звичайну, викликати дощ під час засухи.

Пам’ятні дати 19 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 19 червня:

240 рік до н. е. — грецький учений Ератосфен Кіренський уперше обчислює радіус Землі;

1657 рік — український експедиційний корпус Війська Запорозького, очолюваний наказним гетьманом Антіном Ждановичем, що складався з Київського, Переяславського, Білоцерківського й Кальницького полків, а також з добровольчого полку з Умані, разом з союзними військами Швеції й Семигороду здобуває столицю Речі Посполитої Варшаву;

1819 рік — до Ліверпуля прибула "Саванна" (це був перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан);

1885 рік — з Французької республіки до Нью-Йорка доставляють подарунок — статую Свободи;

1948 рік — підписують Женевську конвенцію "Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках";

1968 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї;

1996 рік — Україна та Киргизстан підписують Договір про дружбу та співробітництво.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 червня

Які сьогодні іменини: Георгій, Віссаріон, Іларіон, Сусанна.

19 червня народилися:

1909 рік — мовознавка, діалектологиня Марія Пшепюрська-Овчаренко;

1922 рік — український фізик Віктор Дущенко;

1961 рік — українська співачка (сопрано), педагогиня, заслужена артистка України Наталія-Марія Фарина;

1972 рік — українська журналістка Мирослава Ґонґадзе.

Погода на 19 червня

19 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +15 вночі. У Львові +29 вдень та +12 вночі. У Харкові +27 вдень та +15 вночі. В Одесі +27 вдень та +17 вночі.