20 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

20 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

20 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

20 червня 2022 року – понеділок. 117-й день війни Росії проти України. 171-й день року. Яке сьогодні, 20 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

20 червня - Всесвітній день мотоцикліста. До 2008 року ця подія припадала на липень, однак тепер вона носить щорічний характер і припадає на третій понеділок червня. З'явилася вона завдяки ініціативі, що полягає їзді на роботу на мотоциклі, а не авто, яка мала місце 1992 року.

Також 20 червня - Всесвітній день біженців. Важлива подія, яка була започаткована Організацією Об'єднаних Націй 2000 року. Дату вирішили об'єднати з Міжнародним днем африканських біженців, який раніше (від 1969 року) святкували цього дня.

А ще 20 червня - Всесвітній день Wi-Fi. Подія була започаткована за ініціативи Бездротового широкосмугового Альянсу. Розвиток технології Wi-Fi розпочався ще у 1990-х роках. А перші пристрої були випущені 2000 року.

20 червня - День працівника складу. Це неофіційне професійне свято, мета якого привернути увагу до важливої діяльності працівників складу, які повинні бути відповідальними, організованими та енергійними.

Також 20 червня - Всесвітній день захисту слонів в зоопарках. Дата була започаткована 2009 року представницею організації захисту тварин. Варто пам'ятати, що сьогодні залишилося всього 3 різновиди слонів (а раніше їх було 40).

А ще 20 червня - Всесвітній день ефективності. Неофіційна, але актуальна подія. Її мета - привернути увагу суспільства до важливості організації продуктивної праці, залучення до підвищення ефективності власної діяльності.

20 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

20 червня 2022 року починається Петрів піст / Фото: pixabay.com

20 червня в церковному календарі – починається Петрів піст. Він завжди починається у другий понеділок після Трійці. Ця дата кожного року припадає на різні числа, адже прив'язана до святкування Великодня. Перші згадки про Петрів піст датуються ще III століттям. Однак в ті часи він називався по-іншому та був призначений для тих, хто не зміг, за тої чи іншої причини, дотриматися правил Великого посту.

Пам’ятні дати 20 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 20 червня:

451 рік — відбувається битва на Каталаунських полях, внаслідок якої було зупинено просування гуннів в Європу;

1768 рік — українські гайдамаки беруть Умань;

1782 рік — затверджують Велику державну Печатку США;

1792 рік — Велика французька революція: народне повстання в Парижі;

1837 рік — королевою Великої Британії стає Вікторія I;

1840 рік — Семюел Морзе отримує патент на телеграф;

1863 рік — засновано перший в США банк (Національний банк Девенпорт штату Айова);

1867 рік — президент США Ендрю Джонсон оголошує про купівлю Аляски;

1895 рік — відкривають Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря;

1918 рік — у Києві починається Всеукраїнський церковний собор;

1919 рік — військова делегація Української Народної Республіки підписує з поляками мирний договір;

1939 рік — перший в історії політ реактивного літака робить німецький експериментальний літак з ракетним двигуном Гайнкель He.176;

1990 рік — Бундестаг ФРН ухвалює рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;

1993 рік — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом;

2003 рік — створено фонд Вікімедіа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 червня

Які сьогодні іменини: Олександр, Борис, Богдан, Василь, Валентин, Григорій, Володимир, Максим, Микола, Павло, Тарас, Петро, Марія, Ганна.

20 червня народилися:

1690 рік — останній кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський;

1834 рік — видатний український історик, генеалог, джерелознавець та видавець Олександр Лазаревський;

1843 рік — український оперний співак Федір Стравинський;

1920 рік — український мовознавець Петро Тимошенко;

1939 рік — український поет Василь Василашко.

Погода на 20 червня

20 червня в Києві ясно, без опадів. У Львові мінлива хмарність, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +32 вдень та +20 вночі. У Львові +30 вдень та +18 вночі. У Харкові +31 вдень та +18 вночі. В Одесі +28 вдень та +19 вночі.