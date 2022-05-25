Коли Івана Купала 2022 року: традиції, що можна і не можна робити / Фото: pixabay.com

Коли Івана Купала 2022: традиції, що можна і не можна робити

Коли Івана Купала 2022: традиції, що можна і не можна робити

Івана Купала - стародавнє слов'янське свято, яке традиційно припадає на липень. Воно відрізняється цікавими традиціями та ритуалами. ТСН.ua розповідає, що це за свято Івана Купала, коли його будуть святкувати 2022 року та які традиції цього дня існують.

Коли Івана Купала 2022 року

Традиційно стародавнє слов'янське свято Івана Купала припадає на 7 липня. 2022 року це буде четвер. Хоча святкування завжди починають вже напередодні ввечері. Віддавна вважалося, що ніч на Івана Купала відрізняється чаріними властивостями. Стародавні слов'яни вірили, що в цей час вся "нечисть" виходить до світу живих та гуляє між людьми. А тому обов'язково палилося багаття, як символ світла, сонця і тепла, а ще дівчата проводили різні гадання на Івана Купала.

Раніше дата Івана Купала була іншою. До зміни календаря обчислення свято святкували якраз в день літнього сонцестояння, коли ніч є найкоротшою в році. Однак, коли на землі наших предків прийшло християнство, свято змістилося на 7 липня. Існує дві версії походження назви свята: за однією вона прийшла від слова "купатися", а за іншою - Купала в слов'янській міфології був богом квітів.

Народні прикмети в ніч на Івана Купала

Івана Купала :традиції та народні прикмети / Фото: pixabay.com

Якщо вночі проти 7 липня піде дощ, через тиждень почнеться спека, яка триватиме все літо.

Чисте небо з великою кількістю зірок означає, що восени потрібно чекати на багатий урожай грибів.

Якщо йде гроза і гримить - горіхи цього року не вродять.

Якщо побачити в ніч на Івана Купала змію, варто чекати на неприємності та проблеми.

А ось почути спів зозулі - на холодну осінь.

Івана Купала: традиції наших предків

Багатьох людей сьогодні цікавить запитання: чи можна купатися на Івана Купала? Згідно зі стародавніми традиціями не лише можна, але й потрібно! Купання у відкритих водоймах в ніч на Івана Купала - найвідоміший обряд. Наші предки вірили, що в цей час вода відрізняється найбільш цілющими властивостями, а тому допоможе вилікувати від хвороб. Навіть роса чудодійна на Івана Купала. А тому нею обов'язково вмивалися дівчата, щоб продовжити свою молодість.

А ще 6 і 7 липня цілющими властивостями відрізняються і рослини. А тому здавна жінки виходили в цей період у ліси та на луги, щоб зібрати різні трави, а на їх основі потім приготувати відвари чи мазі. А ось дівчата збирали квіти з іншою метою. Кожна дівчина знала, як сплести вінок на Івана Купала, щоб привернути до себе увагу судженого. Вінки пускали по воді, а хлопці повинні були їх дістати. Дівчина повинна була поцілувати того парубка, який дістав її вінок.

Як сплести вінок на Івана Купала знала кожна дівчина / Фото: pixabay.com

Також дивилися на те, як поводять себе вінки на воді:

відразу тоне - коханий розлюбив;

вінок прибився до берега - в цьому році дівчина заміж не вийде;

чий вінок найдовше пропливе - та буде найщасливішою.

Гадання на Івана Купала також стосувалися свічок. Свічку ламали на дрібні шматки, клали в металеву ложку. Нагрівали ложку над багаттям до тих пір, поки віск не розтопиться. Потім його виливали у воду і дивилися, яка фігура вийшла.

Міфічна квітка папороті завжди вважалася основною в ніч на Івана Купала. Існувало повір'я, що лише в ніч проти 7 липня вона квітне, а той, хто знайде і зірве її, той все на світі буде знати і зможе побороти всі труднощі. Але за квіткою папороті чигали і злі духи, з якими потрібно було поборотися.

В ніч на Івана Купала стрибали через багаття / Фото: commons.wikimedia.org

Ще одна цікава традиція Івана Купала пов'язана з багаттям. Напередодні увечері розкладали купальський вогонь, який був символом сонця. Він повинен був горіти всю ніч, щоб відганяти нечисть. Навколо багаття молодь співала, танцювала, грала в ігри. Головним же дійством вважалися стрибки через полум'я. Навіть існували окремі прикмети, пов'язані з ним: якщо парубок стрибнув найвище - в його родини буде гарний врожай цього року, а якщо вскочить в полум'я - варто чекати на біду. Через багаття стрибали і пари. Вірили, якщщо хлопець з дівчиною, взявшись за руки, перестрибнуть багаття, значить, вони одружаться і все життя проживуть в злагоді.

Івана Купала: що не можна робити