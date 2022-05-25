Когда Ивана Купала 2022: традиции, что можно и нельзя делать

Когда Ивана Купала 2022 года: традиции, что можно и нельзя делать / Фото: pixabay.com

Ивана Купала – древний славянский праздник, традиционно приходящийся на июль. Он отличается интересными традициями и ритуалами. ТСН.ua рассказывает, что это за праздник Ивана Купала, когда его будут праздновать в 2022 году, и какие традиции в этот день существуют.

Когда Ивана Купала в 2022 году

Традиционно древний славянский праздник Ивана Купала приходится на 7 июля. В 2022 году это будет четверг. Хотя празднование всегда начинается уже накануне вечером. Издавна считалось, что ночь на Ивана Купала отличается волшебными свойствами. Древние славяне верили, что в это время вся "нечистота" выходит в мир живых и гуляет между людьми. А потому обязательно палился костер, как символ света, солнца и тепла, а еще девушки проводили разные гадания на Ивана Купала.

Раньше дата Ивана Купала была другой. До смены календаря вычисления праздник праздновали как раз в день летнего солнцестояния, когда ночь является самой короткой в году. Однако когда на земли наших предков пришло христианство, праздник сместился на 7 июля. Существует две версии происхождения названия праздника: за одной она пришла от слова "купаться", а за другой – Купала в славянской мифологии был богом цветов.

Народные приметы в ночь на Ивана Купала

Ивана Купала: традиции и народные приметы / Фото: pixabay.com

Если ночью на 7 июля пойдет дождь, через неделю начнется жара, которая продлится все лето.

Чистое небо с большим количеством звезд означает, что осенью нужно ждать богатый урожай грибов.

Если идет гроза и гремит – орехи в этом году не уродят.

Если увидеть в ночь Ивана Купала змею, стоит ожидать неприятностей и проблем.

А вот услышать пение кукушки – на холодную осень.

Ивана Купала: традиции наших предков

Многих людей сегодня интересует вопрос: можно ли купаться на Ивана Купала? Согласно древним традициям не только можно, но и нужно! Купание в открытых водоемах в ночь на Ивана Купала – самый известный обряд. Наши предки верили, что в это время вода отличается наиболее целебными свойствами, поэтому поможет вылечить от болезней. Даже роса чудодейственная на Ивана Купала. Поэтому ей обязательно умывались девушки, чтобы продлить свою молодость.

А еще 6 и 7 июля целебными свойствами отличаются и растения. Поэтому давно женщины выходили в этот период в леса и на луга, чтобы собрать различные травы, а на их основе потом приготовить отвары или мази. А вот девушки собирали цветы в других целях. Каждая девушка знала, как сплести венок на Ивана Купала, чтобы привлечь к себе внимание суженого. Венки пускали по воде, а ребята должны были их достать. Девушка должна была поцеловать того молодого человека, который достал ее венок.

Как сплести венок на Ивана Купала знала каждая девушка / Фото: pixabay.com

Также смотрели на то, как ведут себя венки на воде:

сразу тонет – любимый разлюбил;

венок прибился к берегу – в этом году девушка замуж не выйдет;

чей венок дольше всего проплывет — и будет счастливым.

Предположения на Ивана Купала также касались свеч. Свечу ломали на мелкие куски, клали в металлическую ложку. Нагревали ложку над костром до тех пор, пока воск не растопится. Затем его выливали в воду и смотрели, какая фигура вышла.

Мифический цветок папоротника всегда считался основным в ночь на Ивана Купала. Существовало поверье, что только в ночь на 7 июля она цветет, а тот, кто найдет и сорвет ее, тот все на свете будет знать и сможет побороть все трудности. Но за цветком папоротника ждали и злые духи, с которыми нужно было сразиться.

В ночь на Ивана Купала прыгали через костры / Фото: commons.wikimedia.org

Еще одна интересная традиция Ивана Купала связана с костром. Накануне вечером разлагали купальский огонь, являвшийся символом солнца. Он должен был гореть всю ночь, чтобы отгонять нечисть. Вокруг костра молодежь пела, танцевала, играла в игры. Главным же действом считались прыжки через пламя. Даже существовали отдельные приметы, связанные с ним: если парень прыгнул самое высокое – у его семьи будет хороший урожай в этом году, а если вскочит в пламя – стоит ожидать беды. Через костер прыгали и пары. Верили, если парень с девушкой, взявшись за руки, перепрыгнут костер, значит, они поженятся и всю жизнь проживут в согласии.

Ивана Купала: что нельзя делать