21 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

21 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

21 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

21 червня 2022 року – понеділок. 118-й день війни Росії проти України. 172-й день року. Яке сьогодні, 21 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

21 червня - День літнього сонцестояння. Це день, коли Північний полюс планети Земля досягає найбільшого нахилу в бік Сонця. А тому - це найдовший день року.

А ще 21 червня - Міжнародний день йоги. Молода оздоровча подія, яка була започаткована Організація Об'єднаних Націй 2014 року. Дату обрали на честь дня літнього сонцестояння. А під час першого проведення події (2015 рік) одночасно 35 тисяч людей практикували йогу. Ця сесія потрапила до Книги Рекордів Гінесса.

Також 21 червня - Міжнародний день скейтбордингу. Молода спортивна подія, яка була створена Міжнародною Асоціацією Скейтборд Компанії 2004 року. А ініціаторами виступили скейтбордисти з Каліфорнії, США.

21 червня - Всесвітній день гідрографії. Започаткована ця подія була Організацією Об'єднаних Націй 29 листопада 2005 року. Дату обрали на честь річниці створення Міжнародної гідрографічної організації (1921 рік).

А ще 21 червня - Всесвітній день музики. Подія, яка є дуже важливою для прихильників цього виду мистецтва. Вона була започаткована міністром культури Франції Жаком Лангом 1982 року.

Також 21 червня - Всесвітній день гуманізму. Важлива подія, яка була започаткована Міжнародним гуманістичним та етичним союзом в Осло 1986 року. Її мета в приверненні уваги суспільства до вагомості гуманізму.

21 червня - Всесвітній день жирафа. Дата була встановлена завдяки фонду Giraffe Conservation Foundation. Мета події - привернути увагу людей до проблеми вимирання жирафів.

А ще 21 червня - Міжнародний день квітки. Дату обрали на честь дня літнього сонцестояння. Головна мета події - звернути увагу людства, що довкола них ростуть різноманітні квіти та залучити до збереження рослинності.

Також 21 червня - Всесвітній день рукостискань. Неофіційна, але досить позитивна подія. Варто розуміти, що в суспільстві відмова від рукостискання означає неповагу та недоброзичливе ставлення.

21 червня - Міжнародний день повільності. Неформальна та неофіційна подія, яка була започаткована суспільною діячкою Клеманс Буше 2001 року. Головна її мета - привернути увагу людства до філософії повільного руху та важливості впровадження повільних днів, щоб відпочити від надто шаленого життя.

А ще 21 червня - Міжнародний день футболки. Цікава подія, яка була створена німецькою компанією Spreadshirt 2008 року. Футболку можна назвати універсальним та дуже комфортним одягом, який підходить всім без перебільшення.

21 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

21 червня - перенесення мощів великомученика Теодора Тирона / Фото: commons.wikimedia.org

21 червня в церковному календарі – перенесення мощів великомученика Теодора Тирона. Мощі великомученика були перенесені до його рідного міста Евхаїти. Адже таким було його останнє бажання. Під час своєї похвальної проповіді св. Григорій Ніський просив у Теодора заступництва та промовив: "Як вояк – борони нас; як мученик — промовляй за нас, проси миру. Вчини так, щоб завдяки твоїм молитвам і твоїх побратимів не ширилися єресі, а християнська держава стала плодючим поле".

Пам’ятні дати 21 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 21 червня:

524 рік — Годомар, король Бургундії, перемагає галлів у битві під Везероном;

1582 рік — стається інцидент у монастирі Хонно, Кіото, Японія;

1768 рік — гайдамаки, учасники Коліївщини, беруть штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати;

1963 рік — кардинала Джованні Монтіні обирають 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI;

1971 рік — розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкриває легендарну скіфську пектораль.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 червня

Які сьогодні іменини: Павло, Костянтин, Василь, Теодор (Федір), Меланія.

21 червня народилися:

1882 рік — український художник-футурист, поет Давид Бурлюк;

1897 рік — інженер, конструктор, винахідник, теоретик ракетобудування українського походження Юрій Кондратюк (Сергій Шаргей);

1915 рік — український футболіст Карло Мікльош;

1946 рік — український актор Львівського українського драмтеатру ім. М.Заньковецької, народний артист України Євген Федорченко;

1970 рік — український автор-виконавець, рок-музикант та композитор Тарас Чубай.

Погода на 21 червня

21 червня в Києві мінлива хмарність, вдень почнеться сильний дощ, який ввечері зміниться на дрібний дощ. У Львові небо цілий день буде вкрите хмарами, вранці дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +20 вночі. У Львові +20 вдень та +15 вночі. У Харкові +31 вдень та +19 вночі. В Одесі +28 вдень та +18 вночі.