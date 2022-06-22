22 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

22 червня 2022 року – середа. 119-й день війни Росії проти України. 173-й день року. Яке сьогодні, 22 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

22 червня - День скорботи і вшанування пам'яті жертв Війни в Україні. Саме цього дня 1941 року розпочалася нова фаза Другої світової війни, яка захопила територію сучасної України. Згідно зі статистичними даними в ній загинуло близько 20% українців. Скорботна подія була започаткована президентом Леонідом Кучмою в листопаді 2000 року. На жаль, сьогодні війна знову прийшла в Україну. Російські загарбники спалюють цілі міста та села, вбивають військових та цивільних. Однак ми віримо, що зовсім скоро на нас чекає перемога, яка буде дуже важливою для всього українського народу.

Також 22 червня - Всесвітній день тропічного лісу. Молода, але вкрай важлива екологічна подія, яка була започаткована організацією Rainforest Partnership 2017 року. Головна її мета - привернути увагу людства до проблеми зникнення тропічних лісів, які є домівкою для великої кількості різноманітних видів росли, тварин, птахів та комах.

22 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

22 червня - день пам'яті святого Кирила, єпископа Олександрійського / Фото: commons.wikimedia.org

22 червня в церковному календарі – день пам'яті святого Кирила, єпископа Олександрійського. Владика Кирил народився в знатній та благочестивій християнській сім'ї. Він з дитинства вивчав різні світські науки, зокрема, філософію. Та прагнув зрозуміти Святе Письмо. В юності він вступив до скиту святого Макарія. Потім висвятився в сан диякона, а пізніше був обраний на престол Олександрійської Церкви.

Пам’ятні дати 22 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 22 червня:

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1634 рік — Рембрандт одружується зі Саскією ван Ейленбюрх, яка відтоді стає його музою;

1671 рік — Османська імперія оголошує війну Речі Посполитій;

1675 рік — англійський король Карл II засновує Гринвіцьку обсерваторію;

1889 рік — німецька імперія першою в Європі вводить пенсії зі старості;

1910 рік — відкривають першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль "Німеччина";

1915 рік — австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензенa звільнюють Львів від російських військ після 293 днів російської окупації;

1940 рік — в Комп'єні Французька республіка підписує капітуляцію перед Третім Рейхом;

1941 рік — у в'язницях Львова розпочинаються розстріли в'язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим (загальна кількість жертв - від 2358 до 2752);

1944 рік — німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищує 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві;

1973 рік — до ООН одночасно приймають НДР і ФРН.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 червня

Які сьогодні іменини: Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Маріанна, Марія.

22 червня народилися:

1877 рік — український композитор та музикознавець Болеслав Яворський;

1979 рік — український гімнаст, віце-чемпіон Олімпіади-2000 Роман Зозуля;

1981 рік — український телеведучий, актор Сергій Притула.

Погода на 22 червня

22 червня в Києві протягом всього дня похмура погода, вранішній дощ до середини дня послабшає, а до вечора повинен скінчитися. У Львові хмарно, без опадів. У Харкові хмарно з проясненнями, вранці нічний дощ послабшає, а до середини дня скінчиться. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +12 вночі. У Львові +23 вдень та +10 вночі. У Харкові +22 вдень та +15 вночі. В Одесі +23 вдень та +17 вночі.