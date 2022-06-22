Астрологічний прогноз на 22 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: головне сьогодні – душевний спокій, який необхідно зберігати за будь-яких життєвих обставин. Необхідно хоча б спробувати освоїти філософський погляд на світ, згідно з яким треба радіти з того, що маєш, і не переживати через речі, які не можеш змінити. Спілкуючись із людьми, бажано зважувати кожне слово: невідомо, яке з них може поранити співрозмовника. Будь-які справи треба не починати, а закінчувати.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: сприятливий день для помірно активних дій.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір: коричневий, каштановий.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть перейти в хронічні, тому за перших симптомів необхідно застосовувати термінові лікувальні заходи.

Сни дня: сни цієї ночі потрібно сприймати з точністю до навпаки, тому не варто спокушатися, побачивши щось хороше, і засмучуватися, побачивши погане.

Афоризм дня: "Людина, яка припустилася помилки і не виправила її, зробила ще одну помилку" (Конфуцій).

Геометрична фігура дня: квадрат – символстійкості, стабільності та надійності.

Ангел-охоронець дня: Батіс – дарує пунктуальність, обережність та обачність.

Магія та містика дня: можна переписувати натальну карту, щоб покращити своє життєве майбутнє. Зрозуміло, водночас необхідно звернутися до професійного астролога – самодіяльність у таких питаннях неприпустима.

Табу дня: необхідно всіляко уникати сварок та конфліктів, навіть якщо оточення на них провокуватиме.

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