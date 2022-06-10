Астрологиня розповіла, коли закінчиться війна

Не буде перебільшенням сказати, що запитання, коли закінчиться війна, є на сьогоднішній день найважливішим для кожного з нас.

Коли закінчиться війна: думка астрологині

Не буде перебільшенням сказати, що запитання, коли закінчиться війна, є на сьогоднішній день найважливішим для кожного з нас.

Вже зараз зрозуміло, що вона затягується, тому розраховувати на швидке завершення війни, на жаль, не доводиться. Проте все колись закінчується, тому й пекло, в якому ми опинилися, колись має завершитись. Про те, коли скінчиться ця страшна війна, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Нептун та війна

Один із найцікавіших і найправдивіших гороскопів на перебіг нинішньої війни склала відома українська астрологиня Ірина Звягіна, яка уважно розглянула опозицію транзитного Нептуна до Марса України, яка є найгіршим аспектом між цими двома планетами, особливо у ситуації військового протиборства. Війна розпочалася на квадратурі прогресивної карти Марса до Нептуна у гороскопі України, тепер ця ситуація повториться, але вже в умовах транзитів цих планет. У тому чи тому вигляді така небесна конфігурація триватиме до лютого 2024 року, тобто непрості часи чекають на Україну протягом двох років. Як правило, це час випробувань, який, втім, має й позитивні сторони, які ми вже відчуваємо на собі: сила віри, сила долі та резонанс з усім світом, які підтримують нас у битві добра зі злом.

Марс у знаку Овна: вогонь у квадраті

Про те, що у червні велика ймовірність загострення військових дій, астрологи говорили давно, посилаючись водночас на входження Марса на знак Овна, куди він увійшов 25 травня. Там планета війни та агресії перебуває у власному будинку, де почувається максимально комфортно. Водночас Марс, який уособлює собою стихію вогню у вогненному ж знаку – це подвійний вогонь чи, образно кажучи, вогонь у квадраті. У соціумі зростає агресія, небажання поступатися і шукати консенсус, забіякуватість — як у прямому, так і в переносному значенні. Енергія, яку виробляє такий астрологічний союз, шукає виходу, а не знаходячи його, виливається у кровопролитне з'ясування стосунків – і між державами, і між людьми. Підтвердженням цього стали не лише військові події в Україні, а й, наприклад, жахливі події у початковій школі в американському Техасі, де від рук стрільця загинуло дев'ятнадцять дітей.

Марс у знаку Близнят: спілкування на всіх рівнях

Перебувати у знаку Марса Овен буде півтора місяця, так що він може зробити ще чимало неприємних сюрпризів. Про закінчення гострої – з важкими, кровопролитними боями – фази війни в цей час, на жаль, говорити не доводиться, і липень – у всякому разі, перша його половина – буде в цьому сенсі таким же важким, як і червень. На щастя, не все так безнадійно: вже в серпні Марс цілих вісім місяців увійде на знак Близнят, а це не так активні дії, як спілкування на всіх рівнях – простіше кажучи, енергія агресивної та войовничої планети піде в слова.

Цілком можливо, що в цей час розпочнуться плідні переговори між протиборчими сторонами, які закінчаться укладанням мирного договору – найімовірніше, це відбудеться напередодні Дня Незалежності. Звичайно, велика ймовірність того, що він буде проміжним і тимчасовим, але припиниться вогонь і припинять гинути люди, а це вже дуже важливо, та й локальні сутички триватимуть то тут, то там.

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