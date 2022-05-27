Гороскоп кохання на червень 2022 року

Червень 2022 року принесе щасливі події до сфери любовних стосунків.

Транзит Венери (планета кохання) через знак Тельця створює сприятливий фон, сприяє відчуттю гармонії та душевного спокою. Абсолютно різні люди можуть легко розпочати романтичне спілкування між собою.

Труднощі, які існують у стосунках, трохи згладжуються, оскільки люди прагнуть справити одне на одного найприємніше враження. Внаслідок такої поведінки партнери з головою поринають у любовні стосунки.

Закохані доволі реалістично сприймають сформовані зовнішні умови, багато говорять на звичайні теми і готові будувати плани щодо спільного майбутнього. Чудовий час, щоб повернути колишню пристрасть у стосунки: влаштуйте своєму партнерові романтичний вечір з усіма традиційними атрибутами – це допоможе максимально розкритися та висловити всю глибину своїх почуттів.

Якщо у стосунках все дуже складно, і вже давно, то для того, щоб уникнути розриву, партнерам слід навчитися говорити одне з одним, а також хоч трохи зрозуміти і прийняти спосіб мислення своєї другої половинки.

Неприємності можуть прийти, звідки не чекали, наприкінці червня, якщо хоча б один у парі демонструє впертість і власницькі інстинкти. 29 червня дуже емоційний Молодик у знаку Рак, у поєднанні з негативною кармічною точкою – Чорним Місяцем, піднімає найболючіші теми особистого життя. Іти на компроміс просто необхідно, як і виявляти терпіння. Якщо стосунки розпочалися або відновилися нещодавно, м'яка наполегливість у процесі притирання партнерів одне до одного не завадить.

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ОВЕН

Активний період для любовних стосунків. Не можна сказати, що все гладко, але, принаймні, очікується багато цікавих подій і несподіваних ситуацій. Для того, щоб обійти гострі кути у відносинах, особливо у шлюбному союзі, величезну роль відіграє взаємна повага одне до одного, без якої любовний зв'язок може дати тріщину найближчим часом. Заради збереження стосунків будьте готові всіляко пристосовуватися до своєї другої половинки і прощати їй різні особливості характеру.

ТЕЛЕЦЬ

Гармонійний місяць – вам раді, вас люблять і бажають бачити. Вдається розслабитися і вчиняти так, як ви вважаєте за потрібне, проте якщо ви у стосунках, знайдіть час і для романтики. Можливі цікаві та яскраві короткострокові романи, які втім, за завзятого старання, можуть перерости у серйозні тривалі стосунки. У відносинах, які є, найменша неувага до партнера може обернутися дуже неприємними наслідками. Універсальний спосіб зберегти баланс у стосунках – зробити їх максимально комфортними в побутовому плані.

БЛИЗНЯТА

Сприятливий період, події допомагатимуть підвищенню самооцінки. Якщо будете виконувати всі побажання свого партнера в першій половині місяця, то вже в другій отримаєте хорошу компенсацію, подяку і гарну погоду в домі. Романтичний зв'язок, що розпочався в червні, може стати стабільним і тривалим, тож якщо ви шукаєте любов, намагайтеся якомога більше бути серед людей. У будь-якій компанії ви гарантовано привернете до себе увагу завдяки своїм витонченим інтелектуальним промовам.

РАК

Виникає сильне бажання перезавантажити своє особисте життя, вийти з безперспективних стосунків. Може статися так, що давній партнер раптом захоче різних романтичних витівок та активних дій з вашого боку. До кінця червня цілком можливо досягти умиротворення і стабільності, але більша частина місяця буде наповнена різними емоційними станами і любовними переживаннями. Життєві зміни додадуть до шлюбного союзу багато цікавого.

ЛЕВ

Місяць насичений яскравими подіями у любовній сфері. Навколишні люди, колеги, друзі або родичі можуть заважати будувати особисті стосунки. Для них ваш романтичний зв'язок здається парадоксальним. Та незважаючи на подібні зауваження і, можливо, відмінності з партнером, ваш союз може стати вдалим. Нікого не пускайте до свого життя, дійте за покликом серця у сфері любовних стосунків. Скористайтеся сприятливими планетарними впливами у червні – ви вже на відстані кроку від щастя!

ДІВА

Ви справляєте позитивне враження на представників протилежної статі своєю інтелектуальною емоційністю. Місяць сприятливий для сімейного життя, нових романтичних знайомств та відновлення давніх любовних зв'язків. У вас усі шанси та можливості зробити стосунки максимально стабільними, комфортними та передбачуваними. Ділові контакти можуть перетворитися на романтичний зв'язок, що не завадить роботі. Службові романи сприяють продуктивній професійній діяльності.

ТЕРЕЗИ

Якщо ви в пошуку своєї другої половинки – червень обов'язково дасть результат, треба лише докласти небагато зусиль. Може статися так, що через обставини ви опинитеся серед людей, яким потрібна допомога – це не просто випадковість. Не відмовляйтеся від пропозицій, де треба координувати людей, поєднувати їх у групи, консультувати. Можливо, саме за таких умов ви зустрінете свого ідеального партнера. В усталених стосунках відчувається взаємна підтримка, є гармонія.

СКОРПІОН

Ваші взаємні почуття відрізняються глибиною й усвідомленістю, так що ніякі життєві колотнечі не можуть похитнути вашу впевненість одне в одному. Ви відчуваєте приплив життєвих сил і знаходите натхнення, в житті настає світла смуга. Період пристрасних стосунків, цікавих зустрічей. Хтось серед представників протилежної статі може надати вам підтримку у професійних починаннях, завдяки чому ви досягнете кар'єрних висот або ж повністю реалізуєте себе у творчості.

СТРІЛЕЦЬ

Може виникнути кохання з першого погляду або зустріч, під час якої з'явиться дуже сильне тяжіння одне до одного і згодом воно переросте у кохання. Сприятливий час для подорожей, далеких мандрівок, спілкування з іноземцями. В червні, особливо в першій половині місяця, хочеться оновлень, свята. Якщо ви в пошуку партнера – велика ймовірність зустріти його, перебуваючи в іншій країні або просто в дорозі. Але якщо ви у шлюбі – його надійність та стабільність можуть похитнутися.

КОЗОРІГ

З'являється багато роботи, нових ділових партнерів та романтичних пригод. Доводиться тривалий час перебувати серед представників протилежної статі. Вас все влаштовує, практично не виникає розбіжностей із людьми на зовнішньому рівні, проте можливі ревнощі з боку шлюбного партнера. В сімейному житті через вашу зайнятість порушується гармонія, а через деякий час це може спровокувати охолодження почуттів одне до одного. У давніх стосунках вдається зберегти ідилію лише дуже відповідальним парам.

ВОДОЛІЙ

Інтриги, таємниці, приховування інформації – всього цього досить багато у вашому житті в найближчий місяць. За неоднозначної реакції партнера на всі ваші спроби налагодити стосунки, ви можете під впливом імпульсу вважати свої зусилля невиправданими і просто перервати спілкування з ним. Не робіть поспішних висновків, довіряйте коханій людині і ваше особисте життя буде щасливим! Перша половина червня сприятлива для того, щоб повернути давні та дорогі вам взаємини.

РИБИ

Нейтральний період, вам може бути навіть нудно після попередніх бурхливих місяців. У відповідальні моменти, що стосуються любовної сфери, найчастіше рішення приймаєте ви. І завдяки своїй природній спритності, можете знайти вихід із будь-яких, навіть непередбачуваних і заплутаних ситуацій. Раптом можуть розплющитися очі, і ви побачите нещирість партнера, який, своєю чергою, до такого повороту подій виявляється зовсім неготовим. Але остаточне рішення – за вами.

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