Любовный гороскоп на июнь 2022 года

Июнь 2022 года принесет счастливые события в сферу любовных взаимоотношений.

Транзит Венеры (планета любви) по знаку Тельца создает благоприятный фон, способствует ощущению гармонии и душевного спокойствия. Абсолютно разные люди могут легко начать романтическое общение между собой.

Существующие трудности в отношениях немного сглаживаются, поскольку люди стремятся произвести друг на друга самое приятное впечатление. В результате такого поведения партнеры с головой окунаются в любовные отношения.

Влюбленные достаточно реалистично воспринимают сложившиеся внешние условия, много говорят на обыденные темы и готовы строить планы по совместному будущему. Отличное время, чтобы вернуть былую страсть в отношения: устройте своему партнеру романтический вечер со всеми традиционными атрибутами – это поможет максимально раскрыться и выразить всю глубину своих чувств.

Если в существующих отношениях все очень сложно, и уже давно, то для того, чтобы все-таки избежать разрыва, партнерам следует научиться говорить друг с другом, а также хоть немного понять и принять образ мышления своей второй половинки.

Неприятности могут прийти, откуда не ждали, в конце июня, если хотя бы один в паре проявляет упрямство и собственнические инстинкты. 29 июня очень эмоциональное Новолуние в знаке Рак, в соединении с негативной кармической точкой – Черной Луной, поднимает самые болезненные темы личной жизни. Идти на компромисс просто необходимо, как и проявлять терпение. Если отношения начались или возобновились недавно, мягкая настойчивость не помешает в процессе притирки партнеров друг к другу.

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ОВЕН

Активный период для любовных взаимоотношений. Нельзя сказать, что все гладко, но, по крайней мере, можно ожидать много интересных событий и неожиданных ситуаций. Для того, чтобы обойти острые углы в отношениях, особенно в брачном союзе, огромную роль играет взаимное уважение друг к другу, без которого любовная связь может дать трещину в ближайшее время. Ради сохранения отношений будьте готовы всячески приспосабливаться к партнеру и прощать своей второй половинке самые разные особенности характера.

ТЕЛЕЦ

Гармоничный месяц – вам рады, вас любят и желают видеть. Удается расслабиться и поступать так, как вы считаете нужным, однако если вы в отношениях, найдите время и для романтики. Возможны интересные и яркие краткосрочные романы, которые впрочем, при упорном старании могут перерасти в серьезные длительные отношения. В существующих отношениях малейшее невнимание к партнеру может обернуться очень неприятными последствиями. Универсальный способ сохранить баланс в отношениях – сделать их максимально комфортными в бытовом плане.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный период, события будут способствовать повышению самооценки. Если будете выполнять все пожелания своего партнера в первой половине месяца, то уже во второй получите хорошую компенсацию, благодарность и теплую "погоду в доме". Романтическая связь, начавшаяся в июне, может стать стабильной и длительной, поэтому если вы ищете любовь, старайтесь как можно больше быть среди людей. В любой компании вы гарантированно привлечете к себе внимание, благодаря своим изящным интеллектуальным речам.

РАК

Возникает сильное желание перезагрузить свою личную жизнь, выйти из застоявшихся и бесперспективных взаимоотношений. Может случиться так, что давний партнер вдруг захочет различных романтических штучек и активных действий с вашей стороны. К концу июня вполне возможно достичь умиротворенности и стабильности, но большая часть месяца будет наполнена различными эмоциональными состояниями и любовными переживаниями. Жизненные перемены привнесут в брачный союз много всего интересного.

ЛЕВ

Месяц насыщен яркими событиями в любовной сфере. Окружающие люди, коллеги, друзья или родственники могут мешать строить личные взаимоотношения. Для них ваша романтическая связь кажется парадоксальной. Но несмотря на подобные замечания и, возможно, различия с партнером, ваш союз может стать удачным. Никого не впускайте в свою жизнь, действуйте по зову сердца в сфере любовных отношений. Воспользуйтесь благоприятными планетарными влияниями в июне – вы уже на расстоянии шага от счастья!

ДЕВА

Вы производите положительное впечатление на представителей противоположного пола своей интеллектуальной эмоциональностью. Месяц благоприятен для семейной жизни, новых романтических знакомств и возобновления давних любовных связей. У вас все шансы и возможности сделать отношения максимально стабильными, комфортными и предсказуемыми. Деловые контакты могут преобразоваться в романтическую связь, что никак не помешает работе. Служебные романы способствуют продуктивной профессиональной деятельности.

ВЕСЫ

Если вы находитесь в поиске своей второй половинки – июнь обязательно даст результат, нужно только приложить немного усилий. Может случиться так, что в силу обстоятельств вы окажетесь среди людей, которым нужна помощь – это не просто случайность. Не отказывайтесь от предложений, где требуется координировать людей, объединять их в группы, консультировать. Возможно, именно при таких условиях вы встретите своего идеального партнера. В устоявшихся взаимоотношениях ощущается взаимная поддержка, присутствует гармония.

СКОРПИОН

Ваши взаимные чувства отличаются глубиной и осознанностью, так что никакие жизненные передряги не могут поколебать уверенность друг в друге. Вы ощущаете прилив жизненных сил и обретаете вдохновение, в жизни наступает светлая полоса. Период страстных взаимоотношений, интересных встреч. Кто-то из представителей противоположного пола может оказать вам поддержку в профессиональных начинаниях, благодаря чему вы добьетесь карьерных высот или же полностью реализуетесь в творчестве.

СТРЕЛЕЦ

Может возникнуть любовь с первого взгляда или встреча, при которой появится очень сильное притяжение друг к другу, и впоследствии оно перерастет в любовь. Благоприятное время для путешествий, дальних поездок, общения с иностранцами. В июне, особенно в первой половине месяца, хочется обновлений, праздника. Если вы в поиске партнера – большая вероятность встретить его, находясь в другой стране или просто в дороге. Но если вы в брак – его надежность и стабильность могут пошатнуться.

КОЗЕРОГ

Появляется много работы, новых деловых партнеров и романтических приключений. Приходится длительное время находиться среди представителей противоположного пола. Вас все устраивает, практически не возникает разногласий с людьми на внешнем уровне, однако возможна ревность со стороны брачного партнера. В семейной жизни из-за вашей занятости нарушается гармония, а через некоторое время это может спровоцировать охлаждение чувств друг к другу. В давних отношениях удается сохранить идиллию только очень ответственным парам.

ВОДОЛЕЙ

Интриги, тайны, сокрытие информации – всего этого достаточно много в вашей жизни в ближайший месяц. При неоднозначной реакции партнера на все ваши попытки наладить отношения, вы можете под влиянием импульса посчитать свои усилия неоправданными и просто-напросто прервать общение с ним. Не делайте поспешных выводов, доверяйте любимому человеку и ваша личная жизнь будет счастливой! Первая половина июня благоприятна для того, чтобы вернуть давние и дорогие вам взаимоотношения.

РЫБЫ

Нейтральный период, вам может быть даже скучновато после предыдущих бурных месяцев. В самые ответственные моменты, касающиеся любовной сферы, чаще всего решения принимаете вы. И благодаря своей природной изворотливости, можете найти выход из любых, даже самых непредсказуемых и запутанных ситуаций. Внезапно могут открыться глаза, и вы увидите неискренность партнера, который, в свою очередь, к такому повороту событий оказывается совершенно не готов. Но окончательное решение – за вами.

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