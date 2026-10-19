Астрологический прогноз на 19 октября

Источник / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощную энергию дня — как и положено в понедельник — необходимо направить в позитивное и созидательное русло.

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Символ дня: Источник.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: коралловый, терракотовый, янтарный.

Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.

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За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: начавшиеся сегодня болезни проходят быстро и без осложнений, особенно, если вовремя принять необходимые меры.

Питание дня: ограничения в питании пользы организму не принесут, так что можно по этому поводу не заморачиваться

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может привлечь новые болезни и вызвать обострение старых.

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Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в работе и бизнесе.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, поэтому можно не принимать их сюжет близко к сердцу.

Табу дня: от любых поездок нужно отказаться.

Цитата дня: «Семья — это безопасное место без тревог» (Брэд Питт).

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