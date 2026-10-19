ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
119
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 19 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Источник

Источник / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощную энергию дня — как и положено в понедельник — необходимо направить в позитивное и созидательное русло.

Символ дня: Источник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: коралловый, терракотовый, янтарный.

Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: начавшиеся сегодня болезни проходят быстро и без осложнений, особенно, если вовремя принять необходимые меры.

Питание дня: ограничения в питании пользы организму не принесут, так что можно по этому поводу не заморачиваться

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может привлечь новые болезни и вызвать обострение старых.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в работе и бизнесе.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, поэтому можно не принимать их сюжет близко к сердцу.

Табу дня: от любых поездок нужно отказаться.

Цитата дня: «Семья — это безопасное место без тревог» (Брэд Питт).

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie