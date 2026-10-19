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Астрологический прогноз на 19 октября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощную энергию дня — как и положено в понедельник — необходимо направить в позитивное и созидательное русло.
Символ дня: Источник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: коралловый, терракотовый, янтарный.
Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: начавшиеся сегодня болезни проходят быстро и без осложнений, особенно, если вовремя принять необходимые меры.
Питание дня: ограничения в питании пользы организму не принесут, так что можно по этому поводу не заморачиваться
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может привлечь новые болезни и вызвать обострение старых.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в работе и бизнесе.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, поэтому можно не принимать их сюжет близко к сердцу.
Табу дня: от любых поездок нужно отказаться.
Цитата дня: «Семья — это безопасное место без тревог» (Брэд Питт).
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