В Ірландії заморозили російські активи на понад 1,7 млрд євро

В Ірландії заморозили російські активи на понад 1,7 млрд євро

Фізичні та юридичні особи РФ, які перебувають під санкціями, не можуть користуватися своїми активами в Ірландії — йдеться насамперед про арешт банківських рахунків.

Ірландія заморозила банківські рахунки, а також рухоме та нерухоме майно російських фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями через війну РФ в Україні, на суму 1,72 млрд євро.

Про це повідомляє видання Irish Times з посиланням на міністерство закордонних справ Ірландії.

За словами представника зовнішньополітичного відомства Ірландії, заявлена сума актуальна і базується на інформації Центрального банку країни.

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Левову частку цієї суми складають фінансові активи в різних банківських установах і фондах. Також йдеться про арешт приватних літаків, яхт і елітної нерухомості.

Центральний банк Ірландії розіслав відповідні листи діловим і професійним організаціям країни, щоб нагадати їм про його роль у нагляді за фінансовими санкціями в державі, а також про відповідальність кожного ірландця за дотримання заборон ЄС, оскільки війна Росії проти України триває.

Нагадаємо, у Євросоюзі заморожено активи російських олігархів на понад 12,5 млрд євро.

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