Дві пострадянські держави підписали угоду про військове співробітництво

Азербайджан та Узбекистан домовилися співпрацювати у військовій сфері.

Міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов та його узбецький колега Баходір Курбанов у вівторок, 21 червня, поставили свої підписи під документом, який передбачає військово-технічне співробітництво.

Про це повідомляє видання TRT.

Угоду про співпрацю двох пострадянських держав у військовій сфері було підписано у рамках візиту до Узбекистану президента Азербайджану Ільхама Алієва.

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Загалом під час цього візиту у присутності глав держав підписано 18 документів між урядами, міністерствами та відомствами двох країн. Це, зокрема, угоди про співпрацю між регіонами, у галузі промисловості, міжнародного автомобільного сполучення, боротьби з незаконною міграцією, карантину та захисту рослин, а також програма співпраці у сфері туризму.

Нагадаємо, Баку закликає Кремль вивести армію з території невизнаного Нагірного Карабаху і більше не вживати цього терміну як назву територій Азербайджану.

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