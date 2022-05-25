Азербайджан готовий нарощувати постачання газу до Європи

Для збільшення обсягів азербайджанських енергетичних ресурсів на європейському ринку потрібні додаткові інвестиції від міжнародних партнерів.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр економіки Азербайджану Мікаїл Джаббаров заявив, що його країна готова до збільшення постачання енергоносіїв до Європи.

Про це повідомляє EurAsia Daily.

“Азербайджан просять збільшити постачання енергоресурсів. Ми готові наростити постачання ринку. Однак за останні кілька років інвестиції в сектор були недостатніми у зв'язку із політикою фінансових інститутів стосовно викопного палива, зокрема природного газу”, - зазначив глава Мінекономіки Азербайджану.

Він також нагадав, що що Азербайджан є великим постачальником газу до Грузії та Туреччини, звідки блакитне паливо транспортується до Греції, Болгарії, Італії та Албанії. “Наразі ми працюємо з нашими партнерами над збільшенням постачання газу до Європи”, - запевнив міністр.

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За його словами, політика спільного освоєння енергетичних ресурсів Азербайджану здійснюється, зокрема, з Європейським банком реконструкції та розвитку.

“Азербайджан розпочав процес освоєння інвестицій у трубопровідну інфраструктуру, розвідку, розробку та видобуток ще у 2012 році. Питаннями нашого сьогоднішнього порядку денного є рівень додаткових комерційних ризиків, які могли б зараз прийняти на себе місцеві та іноземні компанії в Азербайджані, способи управління цими ризиками, шляхи використання підтримки міжнародних інститутів та необхідність плавного переходу до зеленої енергетики”, - зауважив Джаббаров.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що завдяки тому, що Україна стала частиною енергетичного союзу ЄС, вона зможе експортувати туди достатньо електроенергії, щоб допомогти Європі відмовитися від споживання російського вугілля та зменшити споживання газу.

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