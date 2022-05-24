Визначились усі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею-2022

У вівторок, 24 травня, на чемпіонаті світу з хокею завершився груповий етап.
За результатами поєдинків групового етапу визначилися вісім команд, які пробилися до плейоф ЧС-2022.
З групи A до чвертьфіналу вийшли Швейцарія, Німеччина, Канада та Словаччина, із групи B - Фінляндія, Швеція, Чехія та США.
Завершили виступи на чемпіонаті Італія та Велика Британія.
Чвертьфінальні пари:
Німеччина - Чехія
Канада - Швеція
Словаччина - Фінляндія
Швейцарія - США
Чвертьфінали відбудуться у четвер, 26 травня.
Нагадаємо, що уболівальникам збірної Чехії з хокею заборонили вивісити прапор України під час поєдинків групового етапу чемпіонату світу-2022, однак їм все ж вдалося підтримати українців.
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