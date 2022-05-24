Зеленський назвав доленосну помилку Росії

Усі помилки разом призведуть РФ до її історичного послаблення, переконаний президент.

Російське вторгнення почалося саме з Криму. Це був далеко не перший пункт у переліку помилок російської держави щодо України, але перший доленосний для самої Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у щоденному вечірньому зверненні 24 травня.

"Саме з цього пункту пішли наступні, не менш доленосні помилки Росії, які всі разом призведуть до її історичного послаблення. І, звичайно, окупантам доведеться піти і з Криму також. Як і з Херсона, Мелітополя, Енергодара, Маріуполя та всіх інших міст і громад, де вони поки що зображають господарів. Господарями вони там точно не будуть", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що Україна наразі захищає не лише свою свободу, але й усього світу. Тому постачання Україні зброї – це найкращі інвестиції для подолання світових криз. Президент України наголосив, що чим довше триває ця війна, тим більшою буде ціна.

"Термін, якого не передбачали провідні розвідки світу" - звернення Зеленського на 3-ій місяць війни

Читайте також: