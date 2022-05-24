Зеленский назвал судьбоносную ошибку России

Все ошибки вместе приведут РФ к ее историческому ослаблению, уверен президент.
Российское вторжение началось именно с Крыма. Это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российского государства по отношению к Украине, но первый судьбоносный для самой России.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 24 мая.
"Именно из этого пункта последовали следующие, не менее судьбоносные ошибки России, которые все вместе приведут к ее историческому ослаблению. И, конечно, оккупантам придется уйти и из Крыма также. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", — подчеркнул президент.
Напомним, Зеленский также заявил, что Украина защищает не только свою свободу, но и всего мира. Поэтому снабжение Украины оружием – это лучшие инвестиции для преодоления мировых кризисов. Президент Украины подчеркнул, что чем дольше длится эта война, тем большей будет цена.
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